Aprende chino en tiempo récord

Estudiar chino es mucho más fácil que estudiar inglés. ¿No te lo crees? Esa frase la pueden constatar todos aquellos que saben hablar ambos idiomas. Cada vez son más las personas que se sienten atraídas por este idioma asiático, que parece conquistar el mundo cuando el mercado se expande y todo apunta hacia los países donde la cultura china juega un papel fundamental. Las empresas cada vez demandan más personal que sepa este idioma, y los niños ya lo asumen como un idioma más que han de dominar para ser un futuro más competitivos.

La cultura asiática tiene un atractivo especial. Puede gustarte u odiarla. Sus caracteres, la gramática e incluso la fonética pueden parecer misión imposible y que en algún momento tiremos la toalla. Pero tranquilo, esto siempre ocurre cuando aprendes una lengua nueva. El primer paso para sumergirte en el mundo chino es que te atraiga, así lo cogerás con más ganas. Si estás en este punto, en tiempo récord podrás dominar el chino. No hace falta que lo hables a la perfección, pero sí que conozcan nociones básicas para comprender lo fundamental.

Para aprenderlo, existen dos vías. La primera, acudir a un centro o un instituto chino, que cada vez son más los que abren dada a la alta demanda, y segundo, por tu cuenta, aunque necesitarás mucho tiempo, ganas y ponerle esfuerzo para aprender rápido. Si la segunda opción es la tuya, ten en cuenta los siguientes consejos:

1Ensaya los cuatro tonos del chino: en el chino existen cuatro tonos, importantes para cambiar el significado de lo que estás diciendo. El primero hace referencia a un nivel y tono más alto; el segundo es ascendente y comienza desde un tono más bajo y termina en un tono ligeramente más alto; el tercero asciende descendente y comienza en un tono neutral para luego pasar a un tono más bajo ante de terminar en uno más alto; y por último, el cuarto, la sílaba empieza en un tono ligeramente más alto que el neutro y luego hay que ir rápido.

2Aprende las palabras básicas del vocabulario chino: hola en chino es "n? h?o"; gracias "xièxie"; sí es "shì"; no es "bú shì"; bienvenida "hu?nyíng n? lái zh?ngguó"; adiós "zài jiàn"; bien "h?o" y cómo estas "n? h?o ma". Hay más, pero como vez, no son difíciles de pronunciar. Todos los idiomas tienen sus complicaciones.

3Cada semana estudia algunas palabras más: si hacemos una lista con las palabras y frases básicas en chino cada día podremos avanzar y lo más seguro es que llegue un momento en que sepas construir frases.

4Aprende a contar: además de las palabras y frases esenciales, aprender a contar también es esencial. Continuando con la táctica de hacer tablas, puedes apoyarte en una para aprender los números.

5Escucha música en chino y ve series o películas: como en cualquier idioma, hacer odio es importante. Por eso te recomendamos escuchar música y ver películas o series en chino para hacer oído. De música os recomendamos escuchar 'Tian Mi Mi' de Teresa Teng, o 'Mingming Jiu' por Jay Chou. Son sencillas de entender. Por otro lado, en cuanto a series o películas os recomendamos Lost in Thailand y Once upon a time in Shanghai.

6Lee en chino: una vez que domines la gramática, domines el vocabulario, y hayas hecho oído, te animamos a sumergirte en el maravilloso mundo de la lectura asiática. Para aquellos que comienzan, os recomendamos empezar con 'Chineasy', de ShaoLan.

Teniendo en cuenta estos consejos, unidos a las ganas de quien lo aprende, lograrás dominar el chino en tiempo record. Existen manuales en los que apoyarte, además de tutoriales básicos para no estar perdido los primeros días. Si empezar por hobby, dedícale tiempo e incorpóralo en tu rutina. Si es por trabajo, esfuérzate y practica diariamente. Un planning te ayudará a conseguir el objetivo propuesto para desarrollarte profesionalmente. Para prepararte mejor, existen institutos que te ayudarán en tu proceso.

"Quería aprender chino con mi hija, pero el sistema de estudio no es igual para los adultos" joanes urrestilla carpintero