Manitas de cerdo rebozadas Lasaña de verduras sin gluten

ingredientes

3 manitas de cerdo.

6 dientes de ajo.

1 hoja de laurel.

1 cucharada de pimienta en grano.

2 huevos.

150g de harina.

1 cucharada sopera de sal.

200ml de aceite de oliva.

elaboración

No cabe duda de que el plato que os presentamos a continuación no es un plato para comer a diario, ya que al ser rebozado tiene un alto porcentaje de aceite. Aun así, os indicaremos cómo hacerlo en esos días que os apetezca disfrutar de este plato realmente sabroso. Para este plato utilizaremos una olla a presión en la que colocaremos las tres manitas de cerdo partidas por la mitad, en caso de que no nos atrevamos a hacerlo nosotros solos le pediremos que nos lo corten en la carnicería. Además del producto estrella del plato echaremos los ajos, el laurel, la pimienta y la sal. Mezclaremos todo bien para que se mezclen bien todos los elementos y cubriremos la olla de agua para pasar a cocinar todo durante 25 minutos. Cuando se pueda abrir, tened mucho cuidado sobre todo si todavía no estamos familiarizados con la olla a presión. Sacaremos las manitas de cerdo y las pondremos en una fuente para escurrirlas bien. A continuación, tendremos que rebozar las manitas. Para ello, batiremos los dos huevos en un plato y en otro pondremos la harina. Pasaremos cada manita por el huevo y la rebozaremos en harina, así con todas. Cuando tengamos todas bien rebozadas las freiremos en una sartén con abundante sal. Lo haremos bien por los dos lados para que se haga bien y hasta que queden bien doradas. Finalmente, las retiraremos y las pondremos en una fuente con papel de cocina para quitar el exceso de aceite. Una vez se enfríen un poco podremos comerlas. ¡Que aproveche!