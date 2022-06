El Gran Premio de Australia seguirá en el calendario hasta 2035

La Fórmula 1 ha anunciado este miércoles que el Gran Premio de Australia, que se disputa en Melbourne, seguirá en el calendario hasta 2035.



El nuevo acuerdo de diez años, a partir de 2025, también verá a la Fórmula 2 y a la Fórmula 3 unirse al calendario de fines de semana de carrera por primera vez a partir de 2023.





