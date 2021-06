Verstappen bate a Hamilton y saldrá primero en el Gran Premio de Francia

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha logrado este sábado la 'pole' para la carrera del Gran Premio de Francia, séptima cita del Mundial de Fórmula 1, por delante del británica Lewis Hamiton (Mercedes).



Por primera vez desde que se corre el campeonato en el circuito Paul Ricard, Hamilton se ha quedado sin poder hacer la 'pole' y ha tenido que conformarse con la segunda plaza de la parrilla. El holandés, por su parte, suma su segunda primera posición de salida, después de lograrlo también en Baréin en la cita inaugural.



Mientras, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) partirá tercero, al lado de el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), mientras que Carlos Sainz, que llegó a liderar la sesión durante algún momento, fue el primero 'del resto' y arrancará quinto.



De hecho tanto el madrileño como el asturiano Fernando Alonso han confirmado sus sensaciones y han podido terminar por delante de sus compañeros de equipo en clasificación; el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) solo pudo ser séptimo, mientras que el francés Esteban Ocon (Alpine) no logró avanzar a la definitiva Q3 y saldrá undécimo.





Q3 CLASSIFICATION



