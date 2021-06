Una final para España en la fase de grupos

Ganar o ganar. No le queda otra a España si quiere alcanzar los octavos de final de la Eurocopa. Cierto es que podría clasificarse para la siguiente ronda como tercera de grupo si consigue un empate, pero para ello deberá esperar a lo que suceda en el otro encuentro del grupo E, el que medirá a Suecia y Polonia. Para no tener que aguardar a resultados de terceros equipos, la selección española tiene que hacer los deberes y vencer a Eslovaquia, sobre el papel el rival más débil del grupo, pero que afronta la tercera jornada en segunda posición del grupo con tres puntos en su haber y a la que le vale el empate para alcanzar los octavos de final. Suecia lidera la tabla con cuatro puntos, siendo España tercera con dos y Polonia cuarta con solo uno. Un triunfo asegura la presencia de los españoles en octavos, sin descartar la posibilidad de que lo hagan incluso como primeros de grupo, aunque para ello Suecia tiene que empatar o perder frente a Polonia. Sea como fuere, la selección española disputa esta tarde en La Cartuja (18.00 horas) una final en plena fase de grupos.

Para evitar los cálculos, los pupilos de Luis Enrique Martínez deben ganar a Eslovaquia. Una selección que tiene en las figuras de Marek Hamsik y Milan Skriniar a sus principales referentes, que sorprendió a los polacos en el estreno de ambas en la Eurocopa, pero que se topó con su realidad en la segunda jornada, en la que cayó derrotada por la mínima ante Suecia. Esta tarde, en Sevilla, donde el sol apretará con sus desafiantes 32 grados, y frente a una más que necesitada España, buscarán un empate que les permita superar la fase de grupos.

Vista la actitud de los dos primeros rivales de la selección española en el campeonato, así como la poca clarividencia de esta en los metros finales, unido a que sumar un punto le basta para pasar de ronda, todo lo que no sea que el combinado centro europeo muestre una actitud defensiva será una sorpresa. Que Eslovaquia se encierre cerca de su área y trate de sorprender a la contra a España es algo que espera el propio Luis Enrique, como así lo reconoció ayer martes en una entrevista concedida a Cuatro.

En la misma, dejó una respuesta de lo más curiosa cuando se le cuestionó acerca de si se plantea dimitir si no es capaz de clasificar a la selección española a los octavos de final de la Eurocopa. "¿Dimitir si nos eliminan? ¿Estás de broma? Estoy pensando en renovar. Imagínate". Aseguró, además, y hablando de sí mismo en tercera persona, que "Luis Enrique nació optimista y morirá optimista". Cabe recordar que el técnico asturiano tiene contrato con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hasta después del Mundial de 2022, que se disputará en Catar entre los meses de noviembre y diciembre del próximo año.

habrá cambios



A pesar de que Luis Enrique reconoció que en los dos primeros encuentros de la fase de grupos han sido "sin ninguna duda" "mucho mejores" que sus rivales y que únicamente les faltó "la guinda del gol", un hecho que consideró que es "lo más importante", no quiso desvelar sí hará cambios en el once esta tarde Eslovaquia. "Puede ser que sí, puede ser que no", apuntó con esa ironía tan suya.

Lo cierto es que frente a Polonia únicamente hizo un cambio con respecto al estreno de España frente a Suecia –dio entrada a Gerard Moreno en lugar de Ferran Torres–, pero a tenor de la probatura realizada ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y, siempre y cuando el reparto que realizó de petos pueda servir de pista, se esperan un puñado de cambios en la alineación.

En caso de confirmarse, la única línea en la que no habría novedades sería en la portería, donde Simón parece intocable. En defensa, Azpilicueta y Gayà ocuparían los laterales en detrimento de Llorente y Jordi Alba, mientras que Eric García, que formaría con Laporte, reemplazaría a Pau Torres. En el centro del campo parece segura la presencia del ya recuperado Busquets, quien podría compartir titularidad con Thiago y Pedri; mientras que en ataque, con Morata y Gerard Moreno fijos, Sarabia podría ser su acompañante en una cita trascendental para la selección española, que se juega seguir en la Eurocopa.