Eriksen será operado para implantarle un desfibrilador automático

El centrocampista Christian Eriksen, que el sábado se desplomó durante el Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa, será operado para que se le coloque un desfibrilador automático implantable (DAI), informó hoy la Federación Danesa (DBU).



"Después de que a Christian se le hayan hecho varios exámenes cardíacos se ha decidido que debería ponerle un DAI (desfibrilador automático implantable). Este aparato es necesario después de sufrir un ataque al corazón debido a trastornos del ritmo cardíaco", consta en la cuenta oficial en Twitter de la DBU.





Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP