Miren Gorrotxategi, la voz cantante del nuevo Podemos vasco

EL pasado 2 de marzo –todavía en época preconfinamiento– llegaba la sorpresa en Podemos Euskadi: Miren Gorrotxategi se imponía con claridad a la candidata oficialista Rosa Martínez en las primarias moradas para las autonómicas. Tras este resultado y el vuelco interno que provocó la victoria de los críticos, la federación vasca saltó por los aires con la inmediata dimisión del hasta entonces secretario general Lander Martínez.

Pero, ¿quién era la ganadora de las primarias contra todos los pronósticos? Miren Gorrotxategi (Abadiño, 1967) era un rostro desconocido para quienes no estuvieran muy al tanto del día a día de Podemos Euskadi. Sin embargo, y aunque entró en política con casi 50 años, no le ha faltado experiencia en el último lustro, ya que ha ejercido de senadora y diputada en Madrid. Profesora de Derecho Constitucional de la UPV/EHU, como varios de los fundadores del partido en la CAV, estuvo desde los inicios en la formación morada, siempre en el seno de la llamada corriente pablista que abanderó en los inicios Roberto Uriarte y ahora Pilar Garrido –nueva secretaria general vasca–.

Así, Miren Gorrotxategi se englobaba en el sector crítico de Podemos Euskadi –cuando la dirección autonómica estaba liderada por afines a Iñigo Errejón–, pero paradójicamente esta corriente era oficialista a nivel estatal, ya que estaban alineados con los postulados del líder Pablo Iglesias. Ahora, con la nueva Ejecutiva vasca ya en plena sintonía con Madrid, la candidata morada afronta el reto de unos comicios que se antojan complicados para su formación, a la baja en las encuestas ante la pujanza del PSE y EH Bildu.

La suspensión de la cita con las urnas en abril ha dado sin embargo a Gorrotxategi la oportunidad de disponer de unos meses más para darse a conocer al electorado vasco. Natural de Abadiño, aunque de familia de Zegama (Gipuzkoa) por parte de madre, la candidata de Elkarrekin Podemos ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en la Facultad de Derecho de la UPV/EHU de Donostía, donde estudió la carrera y sacó plaza en el Departamento de Derecho Constitucional.

En el ámbito académico, se ha especializado mayormente en temas de igualdad y de políticas públicas respecto a la mujer. También ha abordado campos relacionados con la multiculturalidad y la convivencia entre diferentes. En este sentido, ha realizado varias estancias en Canadá, donde ha estudiado la problemática en la relación entre grupos culturales diversos.

Lo que Gorrotxategi no había hecho hasta la irrupción de Podemos era militar en política. Sin embargo, encaró el reto con fuerzas y estuvo desde el primer momento en la puesta en marcha de la formación morada en Euskadi. A ello contribuyó su previa amistad con Juan Carlos Monedero, y la coincidencia de un grupo de académicos de Derecho, entre los que estaban también Pilar Garrido y Roberto Uriarte. A partir de ahí, la abadiñarra intensificó su actividad, estuvo en la primera dirección capitaneada por Uriarte y fue elegida senadora por Bizkaia en 2016. También fue elegida diputada en abril de 2019, pero en la repetición electoral de noviembre se quedó sin escaño por un pequeño porcentaje de votos.

En el plano personal, Miren Gorrotxategi vive en Durango con su marido y sus dos hijos adolescentes, con los que acostumbra a realizar salidas al monte cada vez que puede. La montaña y el deporte en general están muy presentes en la vida de la candidata morada. Su otra afición es la música, que practica activamente como miembro del coro durangarra Bogoroditsie, que interpreta composiciones de autores vanguardistas de música clásica.

era 'la hermana de' No es Miren la única de la familia Gorrotxagi con vinculación con la música, ya que su hermano Andeka es un reputadísimo tenor a quien algunos críticos consideran "el más importante" salido de Euskadi en el último medio siglo. Cuentan en el entorno de la aspirante a lehendakari que hasta su entrada en política el miembro ilustre de la familia era Andeka, mientras que Miren era la hermana de.

Ahora, sin embargo, los papeles se han invertido y es Miren quien ha adquirido protagonismo mediático y quien lleva la voz cantante, pero no en el terreno musical sino en el político, como rostro visible del nuevo Podemos Euskadi. Ha tenido que darse a conocer a marchas forzadas, objetivo que en la formación morada creen que ha cumplido con creces, situando además la idea-fuerza del tripartito de izquierdas en el centro del debate. "Ha sido un ascenso de popularidad muy rápido", destacan.

En el terreno netamente político, su compañero de partido y actual diputado en el Congreso, Roberto Uriarte, enumera una serie de fortalezas de la candidata a lehendakari. "Es una persona que no se asusta por nada, todo el mundo daba por hecho que no tenía posibilidades de ganar las primarias, pero no se echó atrás. Tiene arranque e iniciativa y es muy de perseverar", cuenta el exlíder de Podemos Euskadi, que ve también positivo que el perfil de Gorrotxategi no sea el de un político clásico. "Lo que más llama la atención de Miren es que no es lo que se espera normalmente en un político. No es una política convencional, sino una persona que te dice directamente lo que piensa", asegura Uriarte, convencido de que el estilo directo y sin rodeos de su candidata le puede deparar a Podemos un buen resultado electoral el próximo día 12.