El efecto covid-19 ha venido a reforzar la Industria 4.0

LA crisis sanitaria provocada por el covid-19 está poniendo de manifiesto el gran peso que alcanzan las tecnologías y la ayuda que están ofreciendo al mundo entero para afrontar el reto al que nos ha expuesto este virus. Acorde con la situación que estamos viviendo, DEIA ha celebrado su primer encuentro de expertos telemático dedicado a la Industria 4.0, con la presencia de profesionales de diversos sectores. Pese a la cercanía de las citas presenciales, la fluidez a la hora de argumentar cómo han abordado cada una de las áreas representadas, salud, automatización de procesos y digitalización, el estado de alarma decretado el 14 de marzo por el Gobierno central, ha permitido conocer de primera mano cuáles han sido los principales retos a los que se han tenido que enfrentar. Óscar Paul, director gerente del Hospital Quirónsalud de Vitoria y miembro del Comité de Investigación e Innovación de Quirónsalud; Juanjo Galdós, director para MidMarket de Ibermática Industria; y, Mikel Altuna, director de Innovación de Ulma Handling Systems han compartido opiniones a través de la pantalla.

Convencidos de la ayuda de las tecnologías que integran la Industria 4.0 a la hora de hacer frente la propagación del covid-19, el representante del Hospital Quirónsalud de Vitoria reafirma cómo esta crisis sanitaria nos ha hecho ver la importancia de contar con las herramientas digitales. Si bien la tansformación digital es una realidad ya para el Grupo Quirónsalud, al llevar muchos años trabajando en ello, la situación actual ha puesto en evidencia lo necesario que resulta en el campo sanitario.



Con un simple ejemplo, Paul corrobora su afirmación. La plataforma denominada Portal Paciente es uno de los mecanismos en los que se ha apoyado Quirónsalud en tiempos de confinamiento, que acaba de alcanzar los dos millones de usuarios. Se trata de una aplicación a través de la cual los usuarios pueden acceder a su historia clínica y al resultado de las pruebas diagnósticas, así como pedir o modificar citas, recibir alertas y recordatorios y mantener una relación directa con sus especialistas. En total, los usuarios han realizado más de 10 millones de gestiones desde su ordenador, teléfono móvil o tableta, sin necesidad de desplazarse al hospital. Pero hay más, ya que una de sus utilidades más avanzadas es la posibilidad de establecer un contacto directo on line con el especialista.

Respecto a los sectores, la industria es el que más tiempo lleva a disposición del entorno 4.0 y, como no podía ser de otra forma, el covid-19 también ha acentuado su necesidad. Partiendo de su experiencia en la automatización de procesos, Juanjo Galdós resalta que la transformación digital es fundamental para el desarrollo de la industria.

Galdós pone sobre la mesa un ejemplo que hubiera sido impensable hace 15 años. A nivel interno, el área que dirige en Ibermática ha conseguido trasladar en una sola semana a 3.700 profesionales a casa a teletrabajar, algo que ha sido posible gracias a la infraestructura, a las herramientas digitales y de ciberseguridad de las que dispone la compañía.



Poniendo la mirada en el entramado industrial vasco más generalizado o en la cartera de clientes de Ibermática, añade que conoce casos de empresas que han transformado su producción para el propósito de ayudar en esta crisis fabricando material sanitario, y para conseguirlo se han apoyado en dispositivos digitales de fabricación.

Sin embargo, uno de los servicios en los que actualmente están volcados es en ofrecer las herramientas necesarias y los servicios que requieren todas las empresas que han ofrecido a sus empleados la modalidad de teletrabajo.

Para Mikel Altuna, de Ulma Handling Systems, el covid-19 ha obligado de manera urgente a poner en práctica muchas de las herramientas con las que ya estábamos trabajando desde hace años pero que en determinados sectores no se habían aplicado todavía.

En el mundo que le concierte, el de la logística, Altuna apunta que los patrones de consumo a los que estábamos acostumbrados también han experimentado un cambio en sus hábitos durante la pandemia. Como la ciudadanía en general, los primeros días de confinamiento fueron de una gran incertidumbre, y en el caso concreto de Ulma Handling Systems "nos vimos con la urgencia de dar respuesta a la demanda de servicios que reclamaban nuestros clientes motivados principalmente por los cambios en los hábitos de trabajo de la empresas".

Esta transformación está suponiendo todo un reto relacionado con la infraestructura y la logística de las empresas, "y ahí, está nuestra labor, estar al lado de nuestros clientes, rediseñando en algunas ocasiones aquellas instalaciones que consideramos que tienen que dar soporte a las nuevas necesidades", resalta Altuna, al tiempo que recalca la importancia de las edi-commerce no solo para la empresa grande sino también para la pequeña y mediana, con la venta directa al cliente final. Altuna añade que es aquí donde la logística ocupará un papel importante para que todo este proceso pueda hacerse de forma sostenible.

Concluye que, a su juicio, el efecto covid-19 ha venido a reafirmar la apuesta que estaban haciendo ya la mayoría de nuestros clientes hacia el crecimiento del e-Commerce impulsando el uso del EDI y también ha supuesto acelerar este contexto.

Sobre los pasos que ha dado Euskadi en la implantación de la Industria 4.0 en los sectores industriales durante los últimos años, Galdós resalta que la apuesta vasca viene desde hace bastante años, y está avalada por el impulso institucional. A su juicio, la apuesta del Gobierno vasco está siendo vital para que todas las empresas en el sector de la industria puedan salir adelante, y sobre el efecto del covid-19 considera que ha impulsado la Industria 4.0.

La cara visible del Hospital Quirónsalud de Vitoria está de acuerdo con Galdós en que Euskadi es un referente en el impulso de la Industria 4.0 y se muestra satisfecho de que algunas de las iniciativas desarrolladas por el Grupo Quirónsalud sean ejemplo de ello, con el desarrollo de proyectos tanto de robótica, impresión 3D y digitalización.

"Somos un sector muy complejo, solo hay que entrar en un quirófano para ver toda la tecnología que se maneja, y también muy complejo en sistemas", subraya.

Junto al sanitario, Altuna saca a la luz sectores como el de la alimentación o el farmacéutico, que también han visto incrementar sus ventas de manera sorprendente durante estos últimos meses y que, sin la inversión llevada a cabo en los últimos años en Industria 4.0 relacionada con la robótica, unificación de instalaciones y análisis predictivos, hubiera sido imposible conseguirlo.

Altuna reafirma la opinión de sus compañeros sobre que en Euskadi estamos en una situación privilegiada en Industria 4.0 en comparación con otros territorios, aunque opina, que será mucho más evidente durante la desescalada, al permitir una salida más rápida gracias a las inversiones que la empresa vasca ha realizado en los últimos años.

A la hora de hablar de inversión, Galdós considera que el País Vasco sí está invirtiendo lo suficiente en Industria 4.0 y añade cómo existen programas impulsados por el Ejecutivo vasco que permiten acceder a este entorno gracias a una serie de ayudas económicas. El director de Ibermática Industria va más allá al afirmar que tras el covid-19 las empresas van a hacer un mayor esfuerzo inversor en tecnología y van a recurrir aún más a estos programas de ayudas.

El desconocimiento por parte de las empresas de ciertas herramientas tecnológicas está permitiendo a su vez buscar nuevas salidas al problema.

Galdós considera la situación que ha provocado la pandemia como un toque de atención para aquellas empresas que no invierten en tecnología, "si no te subes al tren, se quedas atrás".

Para Altuna, la automatización de procesos va a ser fundamental en la desescalada y comparte con Galdós, que al margen de la ayuda de la administración a la que se pueda acceder, la transformación digital tiene que llegar a todos los sectores, no solo para mejorar los rendimientos sino también para garantizar la sostenibilidad del planeta.

El representante de Ulma, por su parte, hace mención dentro de la importancia de la logística a los sistemas intralogísticos automatizados y escalables. En este sentido, recalca que " siempre hemos oído hablar de la importancia de los sistemas de escalado y ahora, la pandemia, ha puesto en evidencia que así es".

Frente al ejemplo de sectores como el de la alimentación, también los grandes portales digitales han incrementado sus ventas en los últimos meses debido principalmente a los cambios de hábitos de consumo de la población. Altuna subraya que, esto ha supuesto otro gran reto a nivel logístico "al que hemos sabido hacerle frente".

La conversación continúa centrada en el capítulo inversor, un aspecto que para Quirónsalud es clave y que le ha permitido ser uno de los socios en el desarrollo del Proyecto europeo SmartBear, cuyo objetivo es la creación de una plataforma que integre la información heterogénea que provenga de sensores, registros médicos y productos móviles que registrarán los datos de la vida diaria de personas mayores de 65 años, y que será analizada para obtener la evidencia necesaria que permita poner en marcha una herramienta de toma de decisiones automatizada para ofrecer intervenciones personalizadas con el objetivo de promover una vida saludable e independiente.

Quirónsalud va a ser, además, uno de los encargados de implantar los resultados obtenidos en una prueba piloto con 1.000 pacientes para evaluar la eficacia y eficiencia del proyecto.

Todo este esfuerzo lo traduce Óscar Paul en la filosofía de la compañía, que no es otra que la de acompañar a los pacientes a lo largo de su vida apoyándose en la tecnología. Va más allá al afirmar que la tecnología puede conseguir que algunos servicios dirigidos al paciente puedan incluso humanizarse.

A su juicio, hay que diferenciar entre transformación digital y digitalización de las formas en las que estamos haciendo las cosas. Hay empresas que ya habían llevado a cabo el proceso de transformación digital, como es el caso de Quirónsalud, y otras, que han tenido que digitalizar sus procesos de manera urgente.

Tecnología a disposición de las personas Cada vez que se habla de Industria 4.0 nos vienen a la cabeza términos como robótica, big data, ciberseguridad, 3D... Según Galdós, esto también ha cambiado debido al coronavirus, ya que ahora la tecnología se ha puesto de lleno a disposición de las personas para su seguridad. Control de temperatura, cámaras de ubicación para mantener las distancias físicas, analítica avanzada..., son algunos ejemplos.

Añade a ello que frente a la tendencia que ha existido en los últimos años por aplicar el big data al mundo financiero, en estos momentos Ibermática está inmersa en proyectos europeos donde se está aplicando el conocimiento de la analítica avanzada o del big data a conseguir mejoras en el campo de la salud.

Sobre los sectores que más se apoyan en la actualidad en la Industria 4.0, además de la automoción y el aeronáutico, con mucha robótica y grandes inversiones, hay otros que también se han subido a la tendencia tecnológica. El de la alimentación y el farmacéutico, que ya han salido a relucir en varias ocasiones durante el encuentro, han optado también por este camino.

CIberseguridad Es el gran riesgo al que se enfrentan las empresas y compañías que aplican principios tecnológicos en sus procesos productivos.

Los 3 ponentes presentes al Encuentro DEIA abogan por una protección máxima ante los continuos ataques cibernéticos. En el caso de Ibermática, el director del área de Industria anuncia que su compañía acaba de invertir en la compra de una empresa de ciberseguridad. Esta nueva adquisición, alega, viene motivada por la importancia que en nuestra compañía le damos a la ciberseguridad, para nosotros es vital. Argumenta que en el mundo industrial, con la implantación del 4.0 y con la unión de los mundos UT y OT, la problemática de la ciberseguridad es aún mayor.

En los últimos años los ataques de han aumentado y han sido de mayores magnitudes, ocasionando a las empresas enormes pérdidas millonarias.

Esta realidad, que alcanza tanto a empresas grandes como a pequeñas, está llevando a los equipos directivos de las compañías a tomar muy en serio el tema de ciberseguridad. "Nadie está a salvo de los ataques de ciberseguridad, ni grandes empresas ni pymes", puntualiza. La compra de la nueva empresa va a permitir a Ibermática poder ofrecer a sus clientes una mayor seguridad.

En lo que respecta a las medidas que están tomando por parte del Grupo Quirónsalud para hacer frente a los ataques, el director del Hospital de Vitoria argumenta que, si bien los datos industriales son sensibles a cualquier ataque, qué decir de los sanitarios, "que podemos situarlos en la cúspide de la sensibilidad dentro de la información".

En este sentido, el Grupo Quirónsalud sabe de la importancia de la ciberseguridad en el ámbito de la salud, para lo cual contamos también con un departamento muy potente que se dedica a ello. La magnitud de cifras de trabajadores y pacientes de Quirónsalud ponen en evidencia la importancia de la protección de datos. Cuenta con más de 150 hospitales y centros sanitarios en el Estado; más de 40.000 empleados y a través de El Portal del Paciente Mi Quirónsalud se han hecho ya más de 10 millones de gestiones a nivel sanitario. Bajo esta perspectiva, la importancia a la ciberseguridad es extrema para la compañía.

Hacer partícipe al paciente de su salud a través de aplicaciones como la mencionada está obligando al grupo hospitalario a tener una mayor responsabilidad en la seguridad de los datos. No obstante, "todas estas medidas están en constante evolución y así se ha demostrado durante los momentos más duros de la crisis del covid-19", añade.

En lo que respecta a la industria conectada, el tema de la ciberseguridad es un ingrediente indispensable. En Ulma Handling Systems llevan tiempo realizando grandes inversiones en ciberseguridad en diversas ramas. La primera es a nivel de compañía, intentando segurizar al máximo posible todos los procesos internos de la compañía y sobre todo proteger los datos de la mejor manera posible. La segunda rama de las inversiones en seguridad está dirigida a segurizar los productos que vendemos. "Nosotros vendemos instalaciones a los clientes para sus casas, por lo que tenemos que ofrecerles un nivel de seguridad altísimo", resalta Altuna.

No hay que olvidar tampoco que este tipo de instalaciones están siendo objeto de ataques cibernéticos y sino, no hay más que ver la cantidad de ataques que se han producido en los últimos 6 meses. En los tiempos que corren, argumenta el representante de Ulma, teletrabajando gran parte de la población, con instalaciones y sistemas no habituales, hay quien está aprovechando la situación para lanzar ataques por la red.

Ante este reto, Galdós añade que, en lo que se refiere a la parte de la digitalización de la industria, es decir, la digitalización que requiere una empresa para cubrir todas sus áreas, cada vez se trabaja más de una manera descentralizada, lo que favorece a compartir los datos en diferentes plataformas.

No obstante, Galdós asegura que pese a todas las medidas que pongamos, los riesgos están ahí, y por ello desde Ibermática ofrecemos la máxima seguridad a los clientes sobre los sistemas que les vendemos, además de disponen de sistemas cloud a los cuales resulta más difícil acceder.

TICs a disposición del teletrabajo El teletrabajo, o trabajo a distancia, permite llevar a cabo las tareas desde un lugar diferente a la oficina, mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Los 3 expertos que han acudido al encuentro DEIA valoran cómo se han adaptado sus compañías a esta nueva modalidad de trabajar y si creen que este modelo ha llegado para quedarse.

La opinión del director del Hospital Quirónsalud Vitoria sobre la aplicación del teletrabajo es que evidentemente se ha visto que hay muchos procesos que no requieren de una atención presencial en el área de salud, los cuales se pueden hacer desde casa de una forma monitorizada. No obstante, cree que, en este sentido nos queda mucho que aprender y alega que si bien hemos tenido las herramientas para hacerlo, quizás no hemos tenido la metodología para aplicarlas. "Digamos que hay compañías extranjeras que tienen una metodología mucho más rodada en este sentido porque llevan trabajando así muchos años", argumenta Paul.

Desde el punto de vista del cuidado de las personas, el representante de Quirónsalud asegura cómo su compañía cuenta con todas las herramientas necesarias para que el paciente, en caso de que crea que es mejor una consulta virtual o una monitorización, pueda llegarlo a hacer. Pero añade que durante la crisis del covid-19, esta respuesta no ha sido una opción en Quirónsalud, sino una obligación, ya que el paciente no podía salir de casa y necesitaba un seguimiento de su patología. "Hemos podido comprobar cómo estábamos preparados para dar esa respuesta a los pacientes".

A partir de ahí, Paul cree que en la nueva normalidad a la que vamos camino con la desescalada, la relación directa con el profesional sanitarios importante para el paciente. Considera por tanto que, "estas medidas que hemos tenido que adoptar de manera urgente puede que no se instauren definitivamente para quedarse, aunque eso el futuro lo dirá".

En lo que atañe al director de Ulma Handling Systems, el contacto que ofrecen a sus clientes se atañe más al servicio postventa, para que sus instalaciones funcionen de una manera óptima. En este sentido, hemos visto que la apuesta que hicieron hace años para mejorar todo el tema de la monitorización y la conectividad remota ha dado sus resultados, garantizando un nivel de servicio óptimo.

Por su parte, desde la visión de Ibermática, Juanjo Galdós, no quiere pasar por alto la realidad de que hoy en día se pueden llegar a cabo reuniones e, incluso, firmar acuerdos a nivel mundial sin tener que desplazarse. Concluye que está convencido que la crisis del covid-19 va a provocar un cambio considerable en los métodos de trabajar. "Siempre habrá departamentos que requieran de personal presencial, pero otras muchas áreas o departamentos van a empezar a dirigir su mirada hacia la la vía telemática". A su juicio, el teletrabajo ha llegado para quedarse.