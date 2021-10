La mitad de la población no puede ahorrar ni 100 euros al mes

Casi la mitad de la población no puede ahorrar 100 euros al mes.

Casi la mitad de la población no puede ahorrar 100 euros al mes. Jorge Muñoz

El ahorro se ha convertido en los últimos tiempos en un lujo que muy pocos pueden permitirse. Así, el 43% de los ciudadanos españoles no es capaz de ahorrar más de 100 euros cada mes debido al aumento del coste de la vida, según revela un informe del portal Rastreator, que señala que otro 23% de la población no puede ahorrar nada porque no tiene suficiente poder adquisitivo.

Además, la pandemia ha hecho que el 38% de los hogares españoles redujese su ahorro, porcentaje que sube hasta el 53% en el caso de aquellas familias que se han visto afectadas económica y laboralmente por esta crisis.

Este domingo se celebra el Día Mundial del Ahorro, una jornada que tiene como objetivo concienciar a la población de que guardar dinero es muy importante para tener una mejor calidad de vida.

El director de operaciones de Rastreator, Álvaro Bas ha destacado la importancia de ahorrar: "Es importante concienciar sobre este tema, más aún en un momento en el que muchas familias han visto reducidos sus ingresos por la pandemia y en el que nos enfrentamos a un coste de vida más alto, con algunos servicios en máximos históricos como la energía".

Sin embargo, no parece fácil ahorrar cuando, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la luz ha subido un 44% respecto al año anterior. Pero no solo la electricidad ha aumentado su precio, los combustibles fósiles también han sufrido un fuerte aumento. Un depósito de 50 litros de gasolina cuesta ahora 75 euros, 17 más que en las misma fechas de 2020, cuando rondaba los 58.



Bas ha añadido que los datos indican que el porcentaje de ciudadanos que no llega a ahorrar más de 100 euros mensuales se ha incrementado un 33% con respecto a 2020, año en el que se registró un repunte en el ahorro de las familias debido a la pandemia.

Ninguna franja de edad se escapa al problema del ahorro, pero son los más jóvenes y los más mayores los que más dificultades presentan, especialmente la franja de 55 a 65 años.

Importancia de la educación financiera

El director de operaciones de Rastreator ha dado algunos consejos para aumentar la capacidad de ahorro: "Es importante leer detalladamente la letra pequeña y revisar las tarifas contratadas para evitar pagar de más y así tener únicamente contratado lo que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario. En muchas ocasiones por falta de tiempo o desconocimiento no revisamos estos pequeños aspectos que nos pueden hacer ahorrar una gran cantidad de dinero".

Por otra parte, el estudio publicado por el Observatorio de Ahorro Familiar concluye que la educación financiera tiene una gran influencia en los niveles de ahorro de las familias. En aquellas que cuentan con este tipo de educación, la tasa de ahorro se dispara hasta el 80%, dato que contrasta con las casas que carecen de ella, donde no supera el 40%.