Fernando Larraza, director general de Precom: "Las ayudas deben canalizarse de forma más sencilla y pragmática"

La construcción es una de las actividades económicas a las que más se les va a exigir un pasaporte de eficiencia energética. Casi la mitad de la contaminación mundial actual se emite desde edificios. Por ello, una edificación sostenible va a ser necesaria en el futuro. Lo saben bien en Precom, una firma de Bedia especializada en la construcción en madera. Nacida en el año 2007, su director general, Fernando Larraza, disertó ayer miércoles en el Foro sobre la economía circular, un concepto que gana peso en las decisiones de empresas e instituciones. Precom aspira también a que sus proyectos, vinculados a la construcción industrializada, cuenten con el apoyo de los fondos Next Generation. "Parte de estas ayudas van a ir destinadas a la rehabilitación de edificios con materiales envolventes térmicos para ahorrar energía y desde Precom elaboramos sistemas y proyectos que ojalá vengan acompañados de un respaldo de este tipo", afirmó en su presentación.









Sin embargo, se muestra escéptico con el manejo y la gestión actual de los recursos. "Creo que en Madrid no saben exactamente cómo hacerlo. No tenemos clara cómo va a ser la canalización de estas ayudas y cómo van a ser distribuidas. El desconocimiento y la burocracia son dos obstáculos con los que se están encontrando muchas empresas en este tema. Por ello, necesitamos una herramienta que nos dé facilidad para el acceso a toda la información, que sea práctica, porque de lo contrario muchas empresas se van a olvidar de estos fondos", lamenta Fernando Larraza. En su opinión, "es necesario exigir que todo los procesos se canalicen de forma más sencilla y pragmática. Nos falta información; sabemos que hay al luz al final del túnel, pero no sabemos cuánta distancia tenemos que recorrer para llegar al final de ese túnel", resumió.

El Foro Fondos Next Generation, en imágenes. Fotos: Pablo Viñas