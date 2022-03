Medio millar de jóvenes encuentran su primer empleo gracias a Lanbide

Un total de 525 jóvenes consiguieron su primer trabajo en 2021 gracias al programa Lehen aukera impulsado por el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. El Ejecutivo destacó ayer lunes que el programa logra una mayor calidad de inserción laboral entre las personas participantes con respecto a los jóvenes que no lo hacen, según un estudio encargado por el Departamento.

Realizado por la Fundación Iseak, el estudio llevado a cabo ha tenido como objetivo evaluar el impacto de las políticas públicas en materia de empleo. Lehen Aukera es una de las iniciativas propias de las políticas activas de empleo. Se trata de un programa de ayudas directas a la contratación de personas menores de 30 años con ninguna, o como máximo seis meses, experiencia laboral. Su objetivo es favorecer la mejora de su empleabilidad, a través de la adquisición de experiencia profesional, y de consolidar su inserción laboral.

Las claves



Lehen Aukera, dirigido a la contratación en la empresa privada tanto de forma indefinida como en prácticas, exige que la empresa incremente su plantilla con esta incorporación, de forma que no pueda ser utilizada como sustitutivo de nadie que estuviera trabajando ya.

Quienes han accedido al programa tienen, en el año inmediatamente posterior a la finalización de las subvenciones, una probabilidad sustancialmente menor de encontrarse registrados como parados que quienes no han pasado por el programa, con diferencias que alcanzan el 42% a los 12 meses, la duración del tiempo en desempleo se reduce a la mitad, y aumenta en un 26-29% el número de días trabajados en ese año posterior.

Los participantes muestran, además, una mejor calidad de empleo al presentar una mayor estabilidad en forma de menor número de contratos firmados (1,29 versus 1,63), y un mayor número de contratos indefinidos (16% vs 9%) y de contratos en prácticas (77% vs 12%), frente a los no participantes, que muestran mayor incidencia de contratos de Obra (26%) y otros temporales (40%).