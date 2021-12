Garamendi advierte: no avalará una reforma laboral que no sea buena para las empresas

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este martes de que su organización no avalará una reforma laboral que no sea buena para el país y para las empresas. "Si es para mejorar estaremos, pero si no es buena, diremos que no", ha subrayado el dirigente empresarial en declaraciones a la prensa a su llegada a un desayuno informativo del secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Garamendi ha asegurado que CEOE "tiene vocación" de llegar a un acuerdo con el Gobierno español y los sindicatos, pero ha insistido en que no dará su visto bueno a un acuerdo que no sea adecuado para las empresas.

En este sentido, ha defendido que su organización está dispuesta a hablar de cómo mejorar ciertos aspectos del mercado laboral, pero "para nada" se siente "concernida" por lo que pactaron PSOE y Podemos en el acuerdo de coalición.

"Nosotros estamos comprometidos para hablar de mejoras, para poder transaccionar ciertos temas y sobre todo para hablar de lo que se nos plantea en Europa, pero no estamos concernidos en absoluto por el acuerdo del gobierno de coalición", ha advertido.

Dicho esto, Garamendi ha afirmado que "no se siente presionado por nadie" para pactar la reforma laboral y ha defendido la legislación que hizo el Gobierno del PP en 2012, frente a las pretensiones del Ejecutivo y los sindicatos de reemplazarla o derogarla.

"Antes había 3,5 millones de personas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y ahora hay menos de 150.000, y las cosas se están recuperando. Será porque había una ley, unas normas, que han valido para que esto pase", ha asegurado.