El salario mínimo subirá 15 euros este año

Todo indica que el acuerdo entre el ministerio de Trabajo y sindicatos para subir el saliario mínimo interprofesional es inminente. Las dos partes esperan cerrar en las próximas horas un acuerdo para que el SMI suba 15 euros mensuales, hasta los 965 euros. Aunque las dos partes han negado que el pacto esté cerrado, fuentes conocedoras de a negociación informan de que las plataformas sindicales aceptarían la subida de 15 euros, una cifra que se sitúa por debajo del IPC, siempre que se rubrique el compromiso de que el salario mínimo alcance los 1.000 euros el próximo año.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha negado que el acuerdo sea un hecho. "Ahora mismo con CCOO no hay acuerdo. Me hago preso de mis palabras y no de las declaraciones que hagan otros. Estamos intercambiando documentos y niveles de concreción de la propuesta para 2021. Este tema no está cerrado y la noticia que ha salido, de parte de CCOO, no la validamos porque eso no es así", ha asegurado Sordo.

El máximo responsable de CCOO insiste en que el sindicato mantiene su postura de aceptar una subida de 15 euros este año si el acuerdo expresa "de forma nítida" la voluntad de las partes para lograr que el SMI se sitúe en 1.000 euros en enero de 2022 y siga en aumento en 2023. De no ser así, el sindicato ha recalcado que "en ningún caso" va a aceptar una subida de 15 euros para 2015

Además, y según el preacuerdo desvelado por fuentes de la negociación. la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sería la ganadora de la pugna que mantiene con la responsable de Economía, Nadia Calviño, que aboga por que esta subida entre en vigor a partir del mes de octubre. Según la información que se acaba de conocer, la subida del salario mínimo sería efectiva a partir del uno de septiembre, y quedaría reflejada en la nómina de este mes.

La patronal no se ha sumado a este acuerdo ya que consideraba que una subida del SMI en la actual situación económica podría afectar a muchas empresas que todavía atraviesan dificultades, así como perjudicar a la creación de empleo.

Todo indica que, de confirmarse este acuerdo, la subida del SMI será ratificada en el próximo Consejo de ministros del martes, 22 de septiembre.

En Euskalherria 52.000 trabajadores cobran el salario mínimo, 40.000 en Euskadi y 12.000 en Nafarroa. En su mayoría son empleadas domésticas, de hostelería y del sector primario.

El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez es que el SMI sea al menos el 60% del salario medio del Estado a lo largo de la legislatura. Es decir, el suelo salarial se situaría en 1.050 euros en 14 pagas en 2023.