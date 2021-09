Sobrevivir a la velocidad

Elezkano II-Mariezk. II22

Laso-Salaverri II18

Duración: 75:39 minutos de juego.

Saques: 3 de Elezkano II (tantos 3, 10 y 11) y 1 de Laso (tanto 15).

Faltas de saque: Ninguna.

Tantos en juego: 9 de Elezkano II, 2 de Mariezkurrena II, 8 de Laso y 4 de Salaverri II.

Errores: 5 de Mariezkurrena II, 5 de Laso y 3 de Salaverri II.

Marcador: 1-0, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-6, 6-7, 7-7, 11-8, 12-8, 13-9, 13-10, 14-12, 17-13, 18-15, 19-17, 19-18, 20-18 y 22-18..

Incidencias: Partido correspondiente al 'play-off' del Masters CaixaBank disputado en el Frontón Municipal de Zierbena. Buena entrada. En el primer partido, Darío-Larunbe ganaron a Elordi-Elizegi (22-10).

Zierbena – Danel Elezkano y Jon Mariezkurrena sobrevivieron en Zierbena a un partido tremendamente duro y ante dos rivales que no se cansaron de complicarles el choque a cada partido. Unai Laso y Rubén Salaverri, sustitutos de los lesionados Peio Etxeberria y Jon Ander Albisu, plantearon un partido volcánico. El orden en los peloteos no estaba en sus planes, querían anarquía. Intercambios de locura para desarbolar la defensas de sus contrincantes. Por momentos, el zaratamoztarra y el zaguero de Berriozar cayeron en esa trampa y vieron como cada colchón en el marcador desaparecía. Pero ese juego al filo de la navaja también tiene su lado malo. Laso y Salaverri tomaron muchos riesgos y eso terminó por decidir el partido. Elezkano y Mariezkurrena mantuvieron su línea de juego y al final esperaron su oportunidad para aprovechar los yerros de sus adversarios y conseguir el pase a las semifinales del Masters CaixaBank.

Mariezkurrena impuso su mayor golpe desde los primeros pelotazos. El zaguero de Berriozar sacó a pasear su buena derecha y Elezkano no desaprovechó las oportunidades. El delantero de Zaratamo es uno de los mejores a la hora de seleccionar las pelotas a las que entrar e hizo mucho daño en el inicio. Pero Laso y Salaverri no se amilanaron. El riojano no tembló al verse en un partido de estas características y se mostró muy tranquilo, incluso con el avance del partido se atrevió a dejar para la galería varios golpes más propios de un delantero. Por su parte, Laso mantuvo su filosofía de juego. Es su receta del éxito. Ese todo o nada volcánico con el que afronta cada partido. Máxima velocidad y riesgo. El juego de los azules descolocó a Elezkano y Mariezkurrena y cada ventaja obtenida fue reducida.

Así, el choque llegó apretado a su desenlace, con los colorados venciendo solo por 19-18. Entonces, Elezkano tiró de sangre fría. Tumbó por insistencia a Laso para conseguir el 20-18 y en el siguiente tanto los azules cometieron su enésimo error, en esta ocasión una pelota que se fue abajo por parte de Salaverri. En el último tanto, el zaratamoztarra se encontró con una oportunidad perfecta para acabar y finiquitó el partido con un remate que rozó la perfección.

PARTIDO DE HOY Asimismo, el otro semifinalista se decidirá hoy a partir de las 18.00 horas. El frontón Aitzuri de Zumaia acogerá el festival que enfrentará a Jokin Altuna y Aitor Aranguren con Mikel Urrutikoetxea y Julen Martija. Dos parejas que llegan tras sufrir una derrota en la última jornada del Masters.