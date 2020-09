Mariezkurrena II también dice no a Baiko: "Que hagan ofertas así es vergonzoso"

El zaguero de Berriozar Jon Mariezkurrena, Mariezkurrena II, tampoco continuará en la plantilla de Baiko Pilota tras rechazar las distintas propuestas que se le han presentado, según ha anunciado la empresa bilbaina.

"Durante las negociaciones del nuevo contrato, Baiko Pilota ha realizado diversas propuestas al pelotari. Ya a comienzo de este año Mariezkurrena rechazó una propuesta de nuevo contrato que mejoraba de manera importante el anterior. La última propuesta presentada esta misma semana también ha sido rechazada, a pesar de que también mejoraba las anteriores cifras. Baiko Pilota, por su parte, en esta situación de crisis económica producida por la pandemia, no ha podido aceptar las peticiones que le ha hecho llegar el pelotari al considerarlas excesivas", alega la empresa en un comunicado.

Baiko, que agradece la profesionalidad del deportista, lamenta no haber podido satisfacer las pretensiones del pelotari navarro, de 21 años, y desea que en el futuro "ambas partes puedan encontrar un espacio de entendimiento".

El zaguero de Berriozar se suma así a Eskiroz, Víctor, Unai Laso, Arretxe II y Etchegoin en la nómina de pelotaris no renovados por esta empresa, que mantiene abierto el conflicto con la mayor parte de su plantilla.

Tras el comunicado que ha publicado Baiko, Mariezkurrena ha emitido el suyo para aclarar la situación:

"Respecto a las ofertas recibidas, hay que entender cada una de ellas: las dos primeras fueron inferiores a lo que gane el primer año como debutante (siendo mi segundo año como titular del parejas de primera). La tercera oferta fue en pleno campeonato, y aunque ambas partes estábamos bastante cerca de cerrar el acuerdo, decidimos firmar al finalizar el parejas. La siguiente toma de contacto ha sido la cuarta oferta por parte de Baiko, las más baja de las cuatro, que era prácticamente el mismo contrato del que tenía como debutante. Algo muy parecido pasó con Unai Laso.

Es vergonzoso que hagan ofertas tan bajas únicamente para poder decir que no hemos querido renovar.

Por todo esto me he visto obligado a responder al comunicado y aclarar que mi intención siempre ha sido llegar a un acuerdo que Baiko nunca ha estado dispuesto a tener. Cuando hablan de que mis exigencias han sido excesivas, me gustaría aclarar que la única exigencia que he pedido desde el principio ha sido tener unas condiciones laborales dignas (nunca les mencione ninguna cantidad).

Tristemente acaba esta etapa como pelotari profesional, pero nos seguiremos viendo en los frontones."