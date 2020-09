Los favoritos no fallan

Bengoetxea VI-Martija 11

Artola-Rezusta 22

Duración: 57:52 minutos.

Saques: 1 de Artola (tanto 22)..

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 483.

Tantos en juego: 6 de Bengoetxea VI, 1 de Martija, 6 de Artola y 4 de Rezusta.

Errores: 5 de Bengoetxea VI, 6 de Martija, 1 de Artola y 3 de Rezusta.

Marcador: 0-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-13, 5-13, 5-14, 7-14, 7-16, 9-16, 9-19, 11-19 y 11-22.

Incidencias: Primera semifinal del Masters CaixaBank de la LEP.M disputado en el Adarraga de Logroño. En el primer encuentro, Zabala-Urretabizkaia II ganaron a Darío-Ruiz (17-18), mientras que en el tercero, Salaberria-O.Etxebarria vencieron a Egiguren V-Tolosa (13-18).

El Adarraga de Logroño, sede de las dos semifinales del Masters CaixaBank, albergó ayer la primera pugna en busca de la gran final que se disputará el domingo en el Bizkaia y en la que estarán presentes, como se preveía, Iñaki Artola y Beñat Rezusta. Eran los principales favoritos para estar en el pleito final por las txapelas tras liderar con suma autoridad la liguilla previa y no fallaron ante Oinatz Bengoetxea y Julen Martija, incapaces de dar la sorpresa en un partido en el que apenas consiguieron oponer resistencia. El 11-22 con el que tocó a su fin la cita reflejó cuanto aconteció en la cancha, donde continúan moviéndose como auténticos peces en el agua dos pelotaris perfectamente ensamblados que ya habían derrotado por partida doble a sus oponentes de ayer en la primera fase del campeonato. Lo hicieron en la tercera jornada (22-10) con Jon Ander Peña sustituyendo a Oinatz y en la décima (16-22) con el delantero de Leitza en liza al igual que ayer en Logroño, donde se repitió la historia dando por buenos todos los pronósticos.

Los azules mandaron desde el comienzo. Tuvieron el saque a favor para descorchar la semifinal y golpear primero y ni siquiera fallaron en eso. Sumaron los tres primeros tantos y, aunque el envite se igualó posteriormente para dibujar un apetecible escenario que finalmente no se dio para lamento de los presentes, pusieron la directa hacia la final con la contundencia exhibida a lo largo del torneo. No era el día para flojear y no lo hicieron Artola y Rezusta, serios y efectivos en una semifinal en la que, por encima del juego, lo único que valía era alcanzar el cartón 22. Lo hicieron, sin dar opciones al siempre combativo Bengoetxea VI y Martija, con una productiva puesta en escena que les sirvió para ir aumentando las diferencias en el luminoso de manera progresiva. Del 3-4 que llegó a proyectar el marcador del Adarraga, sin ir más lejos, se viajó en un abrir y cerrar de ojos hasta el 4-13 con un contundente parcial de 0-8 que empezó a poner tierra de por medio en Logroño.

Fue ahí donde se rompió un encuentro que no volvió a equilibrarse en el tanteo. Sobrepasado el primer descanso con un esclarecedor 5-14, no se vislumbró posibilidad de heroica remontada por parte de colorados y no la hubo. Al alcanzar el segundo descanso la ventaja volvió a ser de nueve tantos (9-18) y el final se antojaba cerca. A un paso. Y no tardó en darlo, en su ánimo de cerrar la contienda con el menor desgaste posible pensando en la final que se avecina, un binomio que reafirmó su condición de principal favorito para llevarse el campeonato despachando sin piedad a los cuartos clasificados durante la liguilla con un último saque de Artola al que no acertó a dar respuesta Martija.

A LA ESPERA DE RIVAL



Con el billete para la anhelada final ya en su poder, Artola y Rezusta esperan ahora rival. Deberán aguardar hasta el viernes para conocer la identidad de sus adversarios, pues será entonces cuando Aimar Olaizola y José Javier Zabaleta se midan a Jokin Altuna y Ander Imaz en la segunda semifinal. Gane quien gane el viernes en el Adarraga, el cartel de favoritos seguirá recayendo en los ayer victoriosos Artola y Rezusta

Polémica

Pilotabizi critica a Baiko

Apoyo a los pelotaris. Pilotabizi Pilotazaleen Elkartea, organizadora del Torneo Nacional de Clubes en el ámbito aficionado, critica a Baiko por decisiones como la no renovación de Unai Laso. Bajo la petición de una intervención por parte del Gobierno vasco y del Ejecutivo de Nafarroa a fin de aliviar el conflicto abierto entre la empresa y un amplio grupo de los pelotaris que tiene en nómina, Pilotabizi destacó en un comunicado que "las consecuencias de las últimas decisiones adoptadas por los gestores de la empresa de pelota a mano profesional de Baiko, además de trasladar una mala imagen de este deporte a la opinión pública, suponen un menoscabo deportivo de consecuencias imprevisibles y de enrome gravedad que pueden poner en cuestión la perdurabilidad de uno de los patrimonios inmateriales de la sociedad vasca".