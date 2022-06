Jon Rahm acepta el reto del duro Brookline CC

Jon Rahm inicia hoy a las 13.18 horas de Euskadi la defensa de su título en el US Open. El de Barrika jugará los dos primeros días con Collin Morikawa, uno de sus grandes rivales de estos dos últimos años, y con James Piot, el ganador del US Amateur el año pasado. Su papel en el Masters y en el PGA Championship, los dos majors disputados hasta ahora en 2021, no ha pasado de discreto y Rahm tiene ganas de verse de nuevo en la pelea por uno de los grandes. En todo caso, es consciente de que el Brookline Country Club no tiene nada que ver con Torrey Pines, su campo fetiche, y de hecho el recorrido cercano a Boston está considerado uno de los más duros del circuito profesional.

"No diría que estamos ante las calles más estrechas que hemos jugado en un US Open, pero los segundos golpes a green van a ser muy importantes. Los golpes desde el rough pueden ser la clave de este US Open", comentó el golfista vizcaino tras el reconocimiento del campo en las rondas de práctica. Rahm es el mejor ahora mismo en el PGA Tour en el juego desde el tee, pese a que en The Memorial flaqueara en ese aspecto, pero como siempre será en el juego corto donde se juegue la suerte del torneo.

Tiene una difícil misión Jon Rahm ya que solo Curtis Strange y Brooks Koepka han podido repetir triunfo en el Abierto estadounidense en la era moderna. El hecho de que cada año se juegue en campos distintos y que la USGA intervenga para complicar las cosas, más aún en uno de los cinco campos fundadores del organismo que rige el golf en Estados Unidos. Habrá trampas en las distintas áreas de un Brookline Country Club muy técnico y eso obliga a los jugadores a extremar las precauciones y afinar mucho en sus golpes.

Rahm vuelve a ser uno de los favoritos y dice que parte "con la presión justa". Otros jugadores se llevan más atención previa esta vez, sobre todo Rory McIlroy, ganador la semana pasada en Canadá, y Justin Thomas, que se impuso en el PGA Championship y se batió con el norirlandés hasta los últimos hoyos. Tampoco, claro, hay que descartar a Scottie Scheffler porque el número 1 del mundo, con esa posición bien protegida, texano lleva un año casi insuperable. Y el morbo pondrá los ojos sobre Phil Mickelson y Dustin Johnson, los dos grandes reclamos del polémico LIV Golf y cuyas apariciones en torneos del PGA Tour serán contadas a partir de ahora si no cambia la situación actual.