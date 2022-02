Rafa Nadal se instala en la victoria

Rafa Nadal lo ha dicho ya unas cuantas veces desde que arrancó el año: cada vez que salga a la pista lo hará con el objetivo de disfrutar del tenis, pero también de ganar. De momento, está cumpliendo con creces ya que ayer domingo se impuso por cuarta vez en el ATP 500 de Acapulco al vencer con autoridad al británico Cameron Norrie por 6-4 y 6-4. Entre la primera y la última han pasado 17 años e iguala en el palmarés de la cita mexicana a Thomas Muster y David Ferrer.

Las duras condiciones en que se jugó la final, con mucha humedad, y la oposición de un jugador correoso que venía en racha de victorias tampoco hicieron mella en Nadal, que ha regresado tras su lesión como si nunca se hubiera ido. Su capacidad de reinvención es ya legendaria, pero el balear tampoco quiso darse importancia y comentó que "la inercia ganadora en la que venía" le ayudó a sacar adelante un partido "que no ha sido el mejor que he jugado en el torneo. Pero lo he sacado adelante con oficio y gracias a que el saque me ha funcionado".

Además, esta victoria supone el tercer título del año para el tenista de Manacor, algo que aún nadie ha logrado, y seguir invicto en 2022 con 15 victorias consecutivas, a dos del récord de siempre de Pete Sampras y Roger Federer. Es también el 91º título en toda su carrera, a tres de Ivan Lendl, con el que regresará al cuarto puesto del ranking mundial. Precisamente, la batalla por el dominio de la clasificación ATP se ha animado esta semana, aunque se esperaba que fuera por la victoria de Daniil Medvedev en Acapulco. El ruso cayó ante Nadal en semifinales, pero también lo hizo Novak Djokovic en Dubái y eso ha provocado que el jugador moscovita se convierta en el primer jugador en 18 años que llega al número 1 sin ser Nadal, Federer, Djokovic o Murray. El anterior fue Andy Roddick en febrero de 2004. Si esto supone ya un cambio de ciclo definitivo, se comprobará a partir de la gira de tierra de abril.