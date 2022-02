Rojo vuelve a mejorar sus marcas

Imanol Rojo volvió a mejorar sus registros en unos Juegos Olímpicos. El tolosarra finalizó su participación en la prueba de 15 kilómetros al estilo clásico en el puesto número 39 de un total de 97 participantes, con un tiempo de 41 minutos, 24 segundos y dos décimas, a 3:29.4 del vencedor, el finlandés Livo Niskanen. El ruso Alexander Bolshunov –oro en el skiathlon– (38:10.0) se colgó la medalla de plata, y el noruego Johannes Klaebo, la de bronce (38:32.3). El navarro Manex Salsamendi, que compite con la selección de Brasil, fue 90º.

Como ya hizo en el skiathlon, el fondista guipuzcoano logró el mejor registro histórico de un representante estatal en esta disciplina, que hasta ahora era el puesto 45 de Josep Giró en los Juegos de Sarajevo, en 1984.

Rojo se mantuvo entre los veinte mejores clasificados hasta la mitad del recorrido. El tolosarra comenzó muy fuerte su participación, y al completar los tres primeros kilómetros, el tolosarra estaba a 19 segundos y una décima del primer clasificado, y en la mitad de la prueba, a 7.5. A partir del kilómetros diez, sin embargo, fue cediendo terreno hasta acabar en el puesto 39.

El fondista del Club Alpino Uzturre rebajó así el puesto número 50 que obtuvo en esta misma disciplina en los Juegos de Sochi, en 2014, y el 58 de los Juegos de Pyeongchang, en 2018. El tolosarra se esperaba rondar la 33ª posición que logró en el Campeonato del Mundo el pasado año.

En declaraciones al Comité Olímpico Español, el tolosarra dio por bueno su resultado en la prueba: "Estoy satisfecho con lo realizado. Las sensaciones han sido buenas hasta el kilómetro 10, donde se me han acabado las energías. He empezado más rápido de lo que pensaba, me ha quemado un poco eso, pero lo mejor es que estoy bien físicamente y en distancias largas voy mucho mejor. Hay que tener en cuenta que no es mi distancia favorita, pero es mi mejor resultado a pesar de todo".

Rojo destacó que la carrera resultó "muy dura" y admitió que terminó "lejos del resultado soñado pero satisfecho por haber dado todo en la pista. Es hora de recuperar para la prueba reina".

En su estreno en los Juegos Olímpicos de Pekín, el pasado domingo, Rojo se adjudicó una vigésimo primera posición en la prueba de skiathlon que también mejoró ampliamente los puestos 49 y 46 que logró hace ocho y cuatro años, respectivamente.

El fondista concluirá su participación en los Juegos de Pekín el sábado de la semana que viene (7.00 horas), con su participación en la carrera de 50 kilómetros, su prueba favorita. En sus dos anteriores citas olímpicas, el tolosarra obtuvo la trigésimo tercera posición en esta prueba.

El resultado obtenido ayer es un acicate más para Rojo: "Me anima para los 50 kilómetros, que es el objetivo principal en estos Juegos. Espero hacerlo bien viendo cómo me he encontrado en esta prueba. El objetivo para la siguiente carrera es salir bien, mantenerme y luego ir subiendo puestos. Mi objetivo es batir el puesto 17, pero principalmente mejorar el resultado conseguido en los 30 kilómetros. Veremos cómo me recupero y si llego bien físicamente, como hasta ahora".