Jon Rahm vuelve a quedarse a un golpe de la victoria

Jon Rahm volvió a rozar la victoria en Torrey Pines, su campo talismán. Como le ocurrió en su estreno del año en el torneo de campeones de Hawái, se quedó a un solo golpe del ganador del Farmers Insurance, en este caso Luke List, que se impuso a Will Zalatoris en un play-off entre dos jugadores que buscaban su primera victoria en el PGA Tour. El de Barrika demostró otra vez que es un enorme competidor y sin lograr alcanzar su mejor juego en la suma de los cuatro días se dio la oportunidad de ganar ya que en el hoyo 18 tiró un putt para igualar en el liderato que no entró.

El balance de Rahm en 2022 es un segundo puesto en el Sentry Tournament, un decimoquinto en el American Express y este tercero en el Farmers Insurance. Esto le ha llevado al vigésimo puesto en la FedEx Cup y a reforzar su posición como número 1 del mundo, aunque como dijo al inicio del año lo cambiaría por una victoria que ha rozado. Collin Morikawa le retaba a distancia desde el Dubai Desert del DP World Tour, pero el estadounidense solo pudo ser decimooctavo en un torneo que gano el noruego Viktor Hovland, que es el nuevo número 3. Rahm alcanzará así 36 semanas al frente, que serán 37 porque no va a cambiar la situación pese a su ausencia en Pebble Beach.

En Torrey Pines, el barrikozarra no pudo hacer como en 2017 cuando estrenó su palmarés o como en 2021 cuando ganó el US Open y firmar un final perfecto. Alternó momentos brillantes como los tres birdies consecutivos del 7 al 9 que le metieron en el torneo cuando dos bogeys, uno de ellos tras una corbata increíble, en los primeros cinco hoyos le habían alejado de la cabeza. Sin embargo, otro bogey en el 15, después de que la bola se le quedara clavada junto al talud del búnker, supuso un golpe casi definitivo porque no todos los años se puede hacer milagros, por más que sea en su campo favorito.

Su juego ha funcionado por tramos esta semana, aunque en la tercera jornada llegó a liderar en solitario antes de que un doble bogey le cambiara el paso. Rahm anduvo demasiadas veces por la hierba alta de Torrey Pines y eso le costó caro porque en este torneo alrededor del green estuvo peor de lo habitual en él y le impidió darse más opciones claras de birdie y recuperar golpes. "Por un momento parecía que tenía una oportunidad. Pero mi segundo golpe en el 18 fue a la parte más inclinada de la pendiente y botó suave en vez de con firmeza. En fin, es lo que hay, Torrey Pines es un campo desafiante. Tienes que jugar al golf muy, muy bien, y es una lástima que no pudiera hacerlo. Lo único que puedo pensar es que además de hacer más putts, hay que intentar ponerla más en la calle. Jugué bien sin sentirme lo mejor posible, así que espero aprender un par de cosas y pelearlo la próxima vez", asumió Jon Rahm, que alimentó su deseo para su próximo reto, que será en dos semanas en el Phoenix Open en Scottsdale, al lado de su casa en Arizona.

farmers insurance

Clasificación final

1. Luke List-15

2. Will Zalatoris-15

3. Jon Rahm-14

3. Cameron Tringale-14

3. Jason Day-14

6. Joaquín Niemann-13

6. Justin Rose-13

6. Pat Perez-13

6. Sungjae Im-13

6. Aaron Rai-13