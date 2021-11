Jon Rahm pone fin a su mejor año

Jon Rahm ha decidido no disputar esta semana la final de Dubai del Circuito Europeo y no jugará más en lo que queda de año. "Después de una larga discusión con mi equipo, he tomado la dura decisión de no viajar a Dubai. Las exigencias de una larga temporada con muchos altos y bajos me han dejado vacío. Siento que necesito más tiempo para recargar las pilas mientras paso tiempo de calidad con mi familia", explicó ayer domingo en un comunicado oficial el golfista de Barrika, que siempre ha hablado de que el descanso también forma parte de la puesta a punto de un deportista.

El número 1 del mundo, que seguirá manteniendo esa posición a menos que Collin Morikawa se imponga en Dubai, ganó el torneo emiratí y el Circuito Europeo en 2019, pero el año pasado la pandemia le impidió defender el título y ahora el agotamiento le aconseja renunciar a la posibilidad de ganar de nuevo el trofeo al que llegaba en tercera posición, no muy lejos de Morikawa y Billy Horschel. Rahm espera regresar en 2022 a un circuito que se llamará DP World Tour y que tendrá un concepto más global ya que se disputará en 22 países y tras el acuerdo con el PGA Tour compartirán algunos torneos.

Así, el vizcaino cierra el mejor año de su carrera con 21 torneos disputados, en los ha ganado su primer grande, el US Open, y el Tour Championship, aunque la FedEx Cup fue para Patrick Cantlay. Además, ha logrado trece posiciones entre los diez primeros y solo ha fallado tres cortes, el último de ellos en el Andalucía Masters de Valderrama, donde decidió que quizás ya había bastante golf por este intenso año que ha incluido en su calendario seis majors y la Ryder Cup, y eso que un positivo por covid le dejó fuera de los Juegos de Tokio.

Su decisión de prolongar su descanso le hace renunciar también al Hero World Challenge, el torneo que organiza Tiger Woods en Bahamas en el que ganó en 2019 y fue segundo en 2020. Por tanto, su regreso a la competición, salvo imprevistos, está programado para la primera semana de enero de 2022 en el Sentry Tournament de Hawai, donde se reúnen los ganadores de torneos en el PGA Tour del año anterior.