Jon Rahm: "Sería todo un honor jugar un torneo con Rafa Nadal"

Jon Rahm, número uno del mundo, declaró este martes que "sería todo un honor" jugar un torneo con el tenista Rafa Nadal, reconocido aficionado a este deporte, y admitió que el mallorquín es "un gran ídolo y alguien del que aprender".

Rahm participará en el Abierto de España, que se disputa del 7 al 10 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid, con el objetivo de sumar su tercera victoria en este torneo para igualar a Severiano Ballesteros.

"Desde diciembre de 21019 no había estado en España y es lo que más me emociona, ya que poder jugar ante el público español es importante y además con el reto de igualar a Seve", dijo Rahm, que admitió que está viviendo un año de emociones contrapuestas.

"Perderse los Juegos Olímpicos fue un golpe muy duro. Llevamos un año con un poco de todo. La Ryder Cup no fue como esperábamos y como equipo fue un poco duro tener un resultado así. Llevo un año con muchas experiencias pero creo que lo bueno ha sido mejor que lo malo", confesó.

El golfista de Barrika, actual número uno del mundo, declaró que "siempre" se creyó "capaz de llegar a lo más alto del ránking internacional".

"Lo corroboré en 2015, de amateur, cuando quedé quinto en el torneo de Phoenix. La confianza la tenía pero la realidad fue esa. Antes de empezar mi carrera profesional sabía de lo que era capaz", manifestó Rahm, cuya progresión le está llevando a ser el principal referente del golf.

"No me doy cuenta de eso, pero también es difícil cuando no vivo aquí. Quizás cuando llegas a cierto nivel, o en las redes sociales, el impacto es mayor. Ayer lunes pasaron 30 segundos desde que llegué al hotel, me fui a dar un paseo, y alguien me reconoció", señaló.

"Ojalá trascienda el golf y sea un referente, como Rafa Nadal, que es un gran ídolo y alguien del que aprender. No sé si llegaré a su nivel en el golf como en el tenis, pero ojalá pueda ser referente para algún niño", destacó.

Precisamente de Nadal, que habitualmente acude a los torneos de tenis con sus palos de golf para jugar si se presenta la ocasión, Rahm admitió que alguna vez le gustaría jugar con él un torneo.

"Me hubiera encantado jugar con Rafa. Se ha hecho alguna vez jugar con deportistas de otras disciplinas en otros torneos de fuera y lo veo bien, siempre y cuando no quite el puesto a un jugador que lo merece. Sería todo un honor. Pude jugar una vez en Palm Springs, en la universidad, y ojalá podamos volver a jugar otra vez", apuntó.

Sobre su situación personal, Rahm admitió: "Si no hubiese llegado al número uno estaría contento, porque cuando das todo no hay nada que reprocharse".

"Cuando pienso en esos momentos, pienso en los últimos doce años, en las horas que he metido para llegar arriba, y sé con cierta humildad que he llegado hasta aquí por puro trabajo. Tengo orgullo y humildad, porque sé lo que he hecho pero también lo que queda para mantenerlo", comentó Rahm, que aseguró que si pudiera elegir algún torneo para ganar en el futuro sería el Open Británico en Saint Andrews.