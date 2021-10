Al Zuazo le urge ganar ya

El Zubileta Evolution Zuazo no se mereció perder ni ante el Porriño, ni ante Elche. Ni mucho menos la pasada jornada ante el Granollers. Pero lo hizo. Claudicó en todos esos encuentros y ahora se encuentra con cero puntos y el agua al cuello. La temporada de la Liga Guerreras Iberdrola acaba de empezar, pero el conjunto rojinegro ya está en la zona roja de la clasificación después de sumar tantas derrotas como partidos disputados; por lo que las entrenadas por Joseba Rodríguez necesitan urgentemente una victoria que les permita coger un poco de aire. De esta forma, el siguiente encuentro se antoja fundamental para las fabriles, que reciben a un rival directo por evitar el descenso como es el Morvedre (19.15 horas) y lo hacen además en Lasesarre, ante su afición. "Debemos tomar este partido muy en serio, son dos puntos importantes aunque no creo que a estas alturas sea una final pese a que no hemos puntuado aún. Es cierto que jugamos en casa ante un rival directo y por eso estamos obligadas a ganar", asumió en la previa el técnico del Zuazo.

Rodríguez quiso hacer hincapié en el buen trabajo que está realizando su plantilla, aunque después ello no se haya traducido en puntos. Y es que en las primeras tres jornadas ligueras, las rojinegras demostraron su calidad y orgullo, pero acabaron cayendo siempre por la mínima. Por ello, el entrenador reconoció que la asignatura pendiente, esa que hay que aprobar sí o sí esta tarde es "la concentración. Nuestra dinámica es muy buena aunque hemos sido irregulares. Ante Elche nos penalizó nuestra salida del descanso y en Granollers fue la primera mitad. Sin embargo, fuimos capaces de remontar once goles y llegar al último ataque con un empate que merecimos aunque finalmente acabáramos con derrota". Así pues, Joseba Rodríguez sabe que la primera victoria del curso llegará en cuanto su equipo acabe con los despistes. Con esa dispersión momentánea que acaba echando por tierra en un parcial el trabajo de toda una hora: "La clave sigue siendo la concentración, en especial en las salidas de cada tiempo".

la permanencia

Enfrente, el conjunto barakaldarra tendrá a un Morvedre cuyo objetivo también es la permanencia. Las valencianas acuden a Lasesarre un poco más desahogadas, con una victoria en su casillero –la que lograron la pasada jornada ante el recién ascendido Handol Sant Quirze–, pero con la intención de sorprender a un Zuazo herido. "Morvedre no nos va a perdonar si no estamos metidas en el partido. Han fichado buenas jugadoras como Roda, que nos ha hecho algún descosido, o Grisoli, que juega bien el uno contra uno. Creo que está muy compensada la plantilla con margen de mejora pese a los cambios de jugadoras. Ellas vienen a una cancha donde saben que pueden puntuar", explicó Rodríguez. Así pues, el técnico rojinegro sabe que el triunfo pasa por "dejar claro que tenemos más ganas de ganar y para ello debemos imprimir un ritmo alto al partido para poder tener opciones de victoria".