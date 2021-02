Erbina, un apellido que huele a rugby

EN Ordizia, apellidarse Erbina conlleva una gran responsabilidad. Porque significa pertenecer a una familia que se ha curtido con el rugby, que adoptó al oval como ahijado y en la que todos -o casi todos- sus miembros han probado las mieles del ensayo. Así que cuando el seleccionador estatal, José Antonio Barrio, más conocido como Yunke, convocó a Amaia y Lide Erbina para el Campeonato de Europa que comienza el próximo sábado, nadie se sorprendió. Estaban en todas las quinielas. Porque estas dos hermanas no solo vienen de una familia que huele a rugby -su padre, su hermano y sus tíos jugaban-, sino que además marcan la diferencia. Amaia, la mayor (1997), siempre tuvo claro que su deporte era este. Así que no tardó en despuntar. De hecho, a un mes de cumplir los 24, ya sabe lo que es estar en unos Juegos Olímpicos -se trajo un diploma de Río 2016- y en dos Mundiales: en 2017 en rugby XV y en 2018, en Rugby Seven. A Lide (2000), por su parte, le costó un poco más seguir con la tradición familiar. Su primera opción fue el baloncesto. Pero, aunque tardó en abrazar su estirpe, enseguida hizo notar que era una Erbina. Y es que, con apenas 18 años y dos temporadas con el oval entre las manos, la hermana pequeña se convirtió en la rookie de las Series Mundiales de rugby 7. Es decir, se llevó el premio a la mejor debutante de la campaña.

Sin embargo, si separadas son buenas, juntas son mucho mejor. Por ello, Amaia y Lide ya saben lo que es ser campeonas de Europa. Lo consiguieron hace dos años tras una apabullante final frente a Países Bajos (40-7). Y precisamente serán el XV neerlandés y el ruso los rivales de España en el campeonato continental que comienza el próximo sábado. Las de Yunke parten como favoritas ante ambos conjuntos; no obstante, el seleccionador estatal avisa de que el verdadero objetivo es clasificarse para la Copa del Mundo que se celebrará en Nueva Zelanda el próximo septiembre. Sin embargo, para acceder al torneo clasificatorio que le corresponde al viejo continente, primero deberán proclamarse campeonas en el Europeo. "En teoría deberíamos ganar el Campeonato de Europa, los dos partidos; y a partir de ahí jugaríamos una semifinal clasificatoria ante Irlanda y, de ganar, jugaríamos una final por una plaza europea con el ganador entre Italia y Escocia".

Y, para lograr ese objetivo, Lide y Amaia son ya esenciales. Y es que, a pesar de llevar pocos encuentros internacionales -la mayor acumula 17 y la menor, 6- la juventud de la selección y la calidad de las hermanas provocan que ambas se hayan convertido ya en piezas fundamentales del esquema de Yunke.

Eibar, la revelación



Tras su paso por Madrid y el Complutense Cisneros, las hermanas Erbina decidieron regresar a Gipuzkoa para esta temporada. Así, Amaia y Lide se unieron a las filas de un recién ascendido Avia Eibar que, a pesar de ser debutante en la Liga Iberdrola División de Honor, ya se ha ganado el derecho a ser considerado como la revelación de la campaña. Y es que el conjunto armero ha sabido moverse muy bien en el mercado de fichajes y, además de las ordiziarras, pudo hacerse con los servicios de la gasteiztarra Anne Fernández de Corres -también llamada para el Europeo-, la holandesa Inger Jongerius y la neozelandesa Ti Tauasosi. De esta forma, tras cuatro jornadas disputadas, el Eibar consiguió ya dos victorias que le colocan en una cómoda posición a mitad de tabla; y se erige como el segundo conjunto que más jugadoras aporta a la selección estatal para este Europeo -Amaia y Lide Erbina, Fernández de Corres e Iera Echebarría-, solo superado por el Majadahonda y sus cinco integrantes.

Los datos

Amaia Erbina. Nacida en 1997, milita en el Aviar Eibar y actúa como centro en la selección estatal XV, con la que acumula ya 17 encuentros oficiales.

Lide Erbina. Nacida en 2000, también pertenece al conjunto armero y se ha desenvuelto como ala en los 6 partidos internacionales que ha disputado con España.