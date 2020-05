"Lammers tiene nivel para estar en la Euroliga"

bilbao – Si hay alguien que puede hablar con conocimiento de causa sobre la temporada del Bilbao Basket es Jorge Elorduy. Al fin y al cabo, a la mayoría de los jugadores los entrenó, a otros los conocía y sabe de su capacidad. "El Bilbao Basket ha estado muy construido y ha jugado muy bien. Más allá de individualidades como Bouteille o Balvin, siempre ha rendido perfectamente como bloque. Subir con gran parte del equipo de la LEB, que llevaba una inercia positiva y empezar bien la liga les ayudó mucho a coger confianza. Pero reconozco que los resultados que han conseguido me han sorprendido porque han sido brutales", comenta.

En la gran trayectoria de los hombres de negro, ha llamado la atención el papel de Ben Lammers y Jaylon Brown, los dos estadounidenses del ascenso que han sido una apuesta ganadora, aunque para Elorduy ambos han sido una sorpresa relativa. "Lo de Lammers no me ha sorprendido demasiado porque tengo unas expectativas en él enormes. Me parece que tiene un nivel, sinceramente, de Euroliga. Las cosas que hace en defensa se enseñan en los clinics y son de altísima calidad: el posicionamiento, las fintas de ayuda, el tiempo de salto€ Lo de Brown sí me ha sorprendido un poco más porque pensaba que su tamaño le podía penalizar en la Liga Endesa. Pero con su tremenda capacidad física y su desparpajo lo ha solventado muy bien".

En todo caso, Jorge Elorduy insiste en el trabajo colectivo como la clave del quinto puesto que el Bilbao Basket ocupaba como se interrumpió la competición. "Todo el bloque ha respondido a gran altura. Desde los primeros partidos veías que el equipo no se caía incluso cuando coincidían los jugadores que el año pasado estaban en la LEB", explica. El técnico bilbaino apunta a la intensidad constante del equipo de Álex Mumbrú, una diferencia con sus semejantes ya que "a muchos equipos, sobre todo los de la mitad baja, les cuesta mantener ese nivel con las rotaciones y el Bilbao Basket, en cambio, lo ha conseguido. Eso le permitía llegar más fresco y con opciones al final de muchos partidos que sacó adelante por la confianza que tenían".