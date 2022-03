La ECA reitera su "no" al Mundial bienal

El presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), el catarí Nasser Al-Khelaïfi, insistió en el rechazo de esta a la celebración del Mundial cada dos años que plantea la FIFA, durante la Asamblea del organismo en Viena, en la que confirmó una donación inicial de un millón de euros para Ucrania.



"Desde septiembre, hemos sido muy claros en nuestra posición sobre la reforma del calendario de partidos internacionales, incluida la Copa del Mundo bienal", dijo Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain, que anunció la renovación del memorando de entendimiento de la asociación con la UEFA.





ECA Chairman Nasser Al-Khelaïfi welcomes ECA Member Clubs to the 27th ECA General Assembly in Vienna.



