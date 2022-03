Rusia pide organizar la Eurocopa del año 2028 o 2032

La UEFA ha confirmado que las federaciones de Rusia y Turquía han declarado su interés para organizar la Eurocopa de 2028 o la de 2032, y que también ha recibido una candidatura conjunta de Reino Unido y la República de Irlanda para 2028 y otra de Italia para 2032.



La designación de las sedes para ambas competiciones se hará en septiembre de 2023, según ha recordado el organismo que había fijado la fecha de este miércoles como límite para la declaración de interés de posibles candidatos.





