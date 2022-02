La UEFA traslada la final de la Champions League de San Petersburgo a París

La final de la Champions League 2021-22 se disputará finalmente en el Stade de France de París, después de que el Comité Ejecutivo de la UEFA decidiese moverla desde el Grazprom Arena de San Petersburgo, donde estaba prevista inicialmente, por el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania.



"El Comité Ejecutivo de la UEFA ha celebrado hoy una reunión extraordinaria tras la grave escalada de la situación de seguridad en Europa y ha decidido trasladar la final de la 'Champions League' 2021-22 de San Petersburgo al Stade de France en Saint-Denis", confirmó el organismo rector del fútbol europeo en un comunicado.





The 2021/22 UEFA Men's Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



