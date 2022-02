Pesadilla a balón parado para el Amorebieta

LA derrota sufrida el lunes ante el Leganés en Lezama escoció y mucho a Iñigo Vélez de Mendizabal. Y no solo por el 1-3 que reflejó el luminoso al término del encuentro. No fue el día, la noche mejor dicho, de un encorsetado y maniatado Amorebieta que dejó pasar una magnífica oportunidad para situarse a un solo punto de los puestos de permanencia que marca el Mirandés de Joseba Etxeberria. No pudieron los azules aprovechar el tropiezo del conjunto burgalés en su visita al Almería para situarse más cerca que nunca de un objetivo que, no obstante, continúa al alcance de la mano. Cuatro puntos, no en vano, separan a día de hoy a los zornotzarras de una salvación a la que pretenden opositar con fuerza hasta el último suspiro.

"Si algo tiene este equipo es que nunca se rinde y no va a tirar la toalla", subrayó el propio Vélez de Mendizabal tras morder el polvo contra un sobrio Leganés que sacó petróleo de las jugadas de estrategia para llevarse los tres puntos. Fue precisamente eso, la forma en la que los madrileños se adjudicaron la victoria, lo que más contrariado y enfadado dejó al entrenador gasteiztarra, quien lamentó profundamente que los dos primeros goles del Leganés llegaran a balón parado y en situaciones prácticamente calcadas. En la primera de ellas, al filo del descanso, Arnaiz peinó en el primer palo y libre de marca el balón para sorprender a Santamaría, mientras que en la acción del 0-2 fue Bautista quien volvió a prolongar el esférico en el primer palo para que Recio, también sin marca, cruzara el balón lejos del alcance del guardameta navarro.

A Vélez de Mendizabal se le llevaban los demonios en la banda, pues la película ya la había visto en demasiadas ocasiones con anterioridad. La última vez en Lugo, donde el veterano Pita abrió el marcador ocho días atrás al cabecear desde dentro del área pequeña un córner botado por Campabadal. De esta manera son tres de los cuatro últimos goles en contra los que ha encajado el Amorebieta a balón parado en una categoría en la que los detalles acostumbran a decantar los partidos hacia uno u otro lado. Y ahí presentan un importante debe los vizcainos, que ya vieron el pasado 20 de noviembre cómo el Oviedo se llevaba el gato al agua en el Carlos Tartiere con otros dos goles gestados en la estrategia. Otra falta colgada al área y un saque de esquina se tradujeron entonces en dos tantos en contra para los azules, que sufren en exceso en los balones que vuelan al primer palo. Así llegó también la primera de las tres dianas del Lugo en Lezama el 14 de noviembre, mes en el que el Amorebieta encajó hasta cinco goles en la pizarra.

La pesadilla a balón parado es manifiesta, pues el Alcorcón, colista destacado de LaLiga SmartBank con 13 puntos en 28 jornadas, aprovechó incluso un saque de banda que voló hacia el primer palo con la correspondiente peinada y un posterior barullo en el área para quitar dos puntos a los zornotzarras sobre la bocina en la visita efectuada a Santo Domingo el 7 de noviembre. Tres días antes en Lezama fue el Valladolid, rival este domingo de los azules en el José Zorrilla, el equipo que consiguió cantar bingo en otro saque de esquina que peinó un futbolista pucelano para que San Emeterio fusilara a Santamaría.

PRIMEROS AVISOS



Con otra falta lateral lanzada al segundo palo para que Miguel Rubio, libre de marca, marcara también con la testa logró por su parte el Burgos rascar un punto en Lezama en la quinta jornada de un campeonato en el que el Mirandés, por mediación de Imanol García, fue el primero en castigar a balón parado a los azules con una falta lateral que se coló directamente en la portería vizcaina para poner el 2-0 en el marcador. Este lunes, tras encajar dos de los diez goles acumulados durante el curso en la estrategia, Vélez de Mendizabal dio un tirón de orejas a los suyos al subrayar que "debemos ver que no podemos regalar partidos en acciones en las que supuestamente somos buenos, porque tenemos que ser conscientes de que con el balón parado se ganan y se pierden muchos puntos en esta categoría".

la cifra

10

Son los goles que ha encajado el Amorebieta en jugadas a balón parado esta temporada.