La Euskal Selekzioa no jugará en Navidades

La Euskal Selekzioa de fútbol no jugará estas Navidades al ser "imposible cerrar un partido con todas las garantías y de la máxima calidad posible", según confirmó la Federación Vasca de Fútbol (FVF).



"Lo hemos intentado hasta el final, pero nos ha sido imposible juntar todos los ingredientes para que un partido tan importante como este se pudiera celebrar", subraya el presidente de la FVF, Javier Landeta, en declaraciones difundidas por la propia federación.





"Sinceramente, estamos muy contrariados por esta situación. No es lo que esperábamos", añade el dirigente, quien considera que " el cambio de horarios planteados por LaLiga ha sido fundamental" para que no pueda celebrarse este amistoso.Esa variación de horarios corresponde al partidode la vigésimo primera jornada, inicialmente programado en San Mamés para el 19 de enero, tras la Supercopa, pero que ha sidode este mes deLa FVF aclara que, "en todo momento", ha tratado de "realizar una convocatoria con jugadores de primer nivel, encontrar un estadio de fútbol que pudiera albergar al máximo número de asistentes posible e invitar a un rival de entidad para que el partido fuese atractivo"."Pero nos ha sido imposible. Entendemos perfectamente la frustración que todo esto haya podido generar y, por supuesto, la compartimos. No era lo que queríamos y aceptarlo ha sido duro", añade la nota.De cara al futuro, la federación vasca se fija como objetivo que "estas tres variables se den en el mes de marzo" y se comprometen a trabajar "muy duro" porque su "meta es ver a la Euskal Selekzioa con los mejores jugadores, en el mejor campo y contra el mejor rival posible".