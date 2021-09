Trauma y catarsis

El recuerdo de aquella monumental paliza, un humillante 2-8 en los cuartos de final de la Champions, realza ahora el reencuentro entre aquel inconmensurable Bayern, que entonces, hace dos temporadas, lo ganó absolutamente todo, y el Barça, que si el 14 de agosto de 2020 sufrió un trauma que quedará para los anales de su historia hoy puede mirarlo con otra perspectiva. Ya no forma parte del sombrío paisaje Leo Messi, otro trauma aún caliente en el corazón blaugrana, como también lo es la ruina económica de la que a duras penas se va reponiendo.

Han pasado tantas cosas, y casi ninguna buena en el Barça, que el reencuentro puede servir a modo de catarsis si el equipo de Ronald Koeman, que entonces sucedió en el cargo de entrenador a Quique Setién, logra ganar hoy al conjunto de Julian Nagelsmann, el técnico de moda tras su buen hacer en el Leipzig y los más de 25 millones de euros que pagó el Bayern por su fichaje.

Como este Bayern no ha cambiado mucho pero sí lo ha hecho el Barça, se impone la prudencia ante el reencuentro entre estos colosos del fútbol mundial. Por ejemplo. Nagelsmann afirma que el Barça actual no es peor sin Messi. "Ahora juegan distinto. Lionel es un jugador que hace girar el juego en torno a él y al que los compañeros buscan. Ahora la responsabilidad se reparte entre varios jugadores. Con Memphis Depay y Luuk de Jong tienen dos nuevos jugadores muy interesantes con otras cualidades. Yo diría que ahora no son peores sin Messi", valoró ayer el técnico alemán.

Y efectivamente, un jugador como Memphis, que llegó a coste cero al Barça, se han convertido en el referente principal del equipo. La situación del neerlandés contrasta con la de Coutinho, por quien el club catalán pagó 160 millones al Liverpool en enero de 2018. El centrocampista brasileño estaba cedido al Bayern en aquella eliminatoria a un partido, disputada en la burbuja de Lisboa, y anotó dos de los ocho goles del equipo bávaro. Resulta que hoy puede volver a jugar, pero en las filas del Barça, convencido como está Koeman de que puede reactivar el talento de Coutinho, ahora que no le aplasta la sombra de Messi y su costoso fichaje ya le ha pasado suficiente factura.

"Hay jugadores de este equipo que han sufrido mucho por aquella noche y ahora tienen la oportunidad de revertirlo. Tenemos que jugar con mucha intensidad y buscar nuestro estilo para hacerle daño al Bayern", consideró ayer lunes Koeman, quien a duras penas trata de desdramatizar lo que supuso ese 2-8 para el alma culé.

Con Ansu Fati, Dembélé, Kun Agüero y Braithwaite lesionados, o en proceso de recuperación, el exsevillista, Luuk de Jong, que llegó para suplir la intempestiva marcha de Griezmann al Atlético, se perfila como titular. Lo que se llama un debut a lo grande.

Recuperado Lewandowski de unas molestias musculares, el Bayern va al Camp Nou con todo. Y la máquina de triturar bien engrasada.

HOY

Grupo E

Dinamo Kiev- Benfica (21.00)

Barcelona-Bayern Múnich(21.00)

Grupo F

Young Boys-Manchester United (18.45)

Villarreal-Atalanta (21.00)

Grupo G

Sevilla-Salzburgo (18.45)

Lille-Wolfsburgo (21.00)

Grupo H

Malmoe-Juventus (21.00)

Chelsea- Zenit San Petersburgo (21.00)

MAÑANA

Grupo A

Club Brujas-PSG (21.00)

Manchester City- Leipzig (21.00)

Grupo B

Atlético Madrid-Oporto (21.00)

Liverpool-Milan (21.00)

Grupo C

Besiktas-Borussia Dortmund (18.45)

Sporting Portugal-Ajax (21.00)

Grupo D

Sheriff-Shakhtar Donetsk (18.45)

Inter Milán-Real Madrid (21.00)

Champions femenina

Arsenal y PSG, los grandes rivales del Barça y Real Madrid. Sorteada la fase de grupos de la renovada Liga de Campeones femenina 2021/22, el Barça, defensor del título, tendrá además como oponentes al Hoffenheim germano y el Koge danés. El Real Madrid, debutante, se medirá además con el Breidablik islandés y el Kharkiv ucraniano.