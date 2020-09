Bartomeu no negociará la probable salida de messi

barcelona – El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se reunió ayer con Jorge Messi, padre y representante del delantero Lionel Messi, para comunicarle que el club no tiene ninguna intención de negociar la salida del astro argentino este verano. Según ha podido saber Efe de fuentes de la entidad azulgrana, la reunión se produjo ayer tarde en las instalaciones del club, duró aproximadamente una hora y media y, en la misma, ambas partes mantuvieron la cordialidad.

En la cumbre, además de Jorge Messi, participaron su hijo, Rodrigo Messi, mano derecha del '10' en la capital catalana; y Jorge Pecourt, abogado del despacho Cuatrescasas que asesora legalmente al jugador. Por el Barça, además de Bartomeu ha asistido Javier Bordas, directivo responsable del primer equipo de fútbol.

Aunque el deseo de Messi es que el club le dé la carta de libertad para poder fichar por otro equipo, Bartomeu ha dejado claro a su padre que el Barcelona no tienen intención de negociar su traspaso (se mantiene en que la cláusula de rescisión del jugador es de 700 millones de euros) sino ofrecerle una oferta de renovación por dos temporadas. Por eso, el presidente azulgrana le ha pedido a Jorge Messi que convenza a su hijo para que retome los entrenamientos (no se ha presentado a las tres primeras sesiones de pretemporada) y se reintegre a la disciplina de la plantilla que ahora dirige el holandés Ronald Koeman.

El club, que colgó en sus redes sociales un spot publicitario de la camiseta para la actual campaña con la imagen de Leo Messi en el centro de la misma, confía en que el todavía capitán del conjunto azulgrana reconsidere su postura y acepte ampliar su contrato más allá de esta temporada. De momento, no está previsto que se celebre una segunda reunión.

La reunión ente el padre de Leo Messi y Bartomeu puso la guinda a una jornada que tuvo en vilo a los medios de comunicación y a los seguidores culés. Desde que el progenitor del astro argentino aterrizara en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat cerca de las ocho de la mañana de ayer, la actividad periodista alrededor suyo fue frenética. Tras reconocer que el futuro de su hijo en el Barça está "difícil, difícil" y asegurar que no había hablado con Pep Guardiola ni negociado el fichaje de Leo por el Manchester City, Jorge Messi se pasó toda la mañana reunido con sus abogados en la fundación que el jugador tiene al lado del Camp Nou.

El representante de Leo Messi se marchó al mediodía a almorzar a un céntrico restaurante italiano, acompañado de su hijo Rodrigo. Y, al finalizar, protagonizaba una carrera a los mandos de un todo terreno, intentando despistar a los periodistas. Tras infringir, por varias veces, el código de circulación y saltarse algunos semáforos, Jorge Messi lograba despistar a casi todos ellos al entrar en la autovía, probablemente camino de visitar a Leo en su residencia de Castelldefels.

reacciones

"no hay mejor sitio que el barça"

Ivan Rakitic. El centrocampista croata Ivan Rakitic se despidió ayer del Barcelona, tras seis temporadas, como el cuarto extranjero con más partidos jugados (311) y trece títulos conquistados, aunque él prefiere ser recordado "por la parte humana que he dejado aquí", insistió el jugador, que regresa al Sevilla. Rakitic se desmarcó de la decisión de Lionel Messi de forzar su salida del club. "Cada jugador hace su análisis y toma sus decisiones. Para mí este era el momento. Lo que van a hacer Leo u otros jugadores no lo sé. Yo he conseguido hablar con la directiva y hemos llegado al punto de estamos todos contentos y satisfechos", explicó el croata, que lanzó un guiño a su exclub: "No hay mejor sitio en el que puedes estar que el Barça".

Sergio Ramos. El capitán del Real Madrid aseguró ayer que le "gustaría" que Leo Messi siguiera en el Barcelona, aunque agregó que el jugador argentino "se ha ganado el respeto de decidir su futuro. Leo hace mejor la liga española y a su equipo, hace más bonitos los clásicos".