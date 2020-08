Guardiola frente a la proeza

El Real Madrid necesita la proeza de firmar en el Etihad Stadium una remontada inédita en una eliminatoria de la Liga de Campeones, tras perder la ida en el Santiago Bernabéu (1-2), ante el Manchester City de Pep Guardiola que tiene la cuenta pendiente de triunfar en la competición de mayor prestigio de clubes con el conjunto inglés. Cuando Jim Morrissey escribió There is a Light that Never Goes Out en 1985, seguro que no lo hizo pensando en el fútbol, pero su mensaje, de esperanza y de no rendirse, sirve de inspiración para los de Zidane.

La canción del grupo de Manchester The Smiths relata un romance que o no ha existido o se ha roto de alguna manera (Morir a tu lado sería una forma maravillosa de morir). Un idilio que bien podría ser el del Madrid y la Champions League; una unión que en el pasado reciente fue gloriosa, pero que atraviesa un momento de duda tras la abrupta eliminación del curso pasado goleado por el Ajax en el Bernabéu y en la cuerda floja en el presente obligado a remontar.

El 1-2 de la ida permite al Manchester City sentirse favorito en una gran noche europea. Después de haber tropezado tres temporadas consecutivas, contra Mónaco, Liverpool y Tottenham Hotspur, el City al fin dio un puñetazo en la mesa en el Bernabéu y se estableció como un equipo a temer en el viejo continente. Pero el Madrid ha demostrado en numerosas ocasiones que no hay nada imposible en su competición fetiche, rey de Europa y con mano de hierro en la última década cuando conquistó cuatro de cinco ediciones, tres consecutivas con Zinedine Zidane al mando. Nunca perdió una eliminatoria el técnico francés en la Liga de Campeones y encara su prueba más difícil. Un cara a cara frente a Pep Guardiola, con admiración mutua y estilos de juego que prometen un partido vistoso. El Real Madrid necesita goles y el City no sabe jugar a defenderse con un entrenador que siempre basa todo desde la posesión.

Para la gran cita Zidane sufre la baja del gran referente. Sergio Ramos no estará tras ser expulsado en la ida y el que debía de ser el líder del proyecto, Eden Hazard, apunta a la suplencia al no tener buenas sensaciones en su tobillo operado. El técnico francés dejó en casa a Gareth Bale y James Rodríguez, en los que ya no confía y quiere fuera del club. El propio Zidane habló ayer sobre la ausencia del galés tras ser cuestionado por los medios: "Es una charla privada, pero solo puedo decir que Bale ha preferido no jugar y el resto es entre él y yo".

Guardiola, por su parte, aseguró que se han concentrado en ellos mismos y en lo que tienen que hacer para ganar. "Hemos intentado hablar mucho de nosotros mismos, de lo que tenemos que hacer para ganarles. Es en lo que nos hemos concentrados en las últimas dos semanas", aseguró el técnico catalán. "(Sobre Ramos) Es un jugador muy importante, durante toda su carrera, no solo ahora. Pero no hemos pensado en quién juega o no en el Madrid. Hemos pensado en lo que hacer nosotros para ganarles", apuntó. Sobre el encuentro en sí, Guardiola afirmó que ojalá puedan demostrar el gran estado de forma de Courtois, porque eso significará que están creando mucho peligro: "Vamos a tener que defender, harán contraataques. Nosotros intentaremos llevar el partido hacia donde más podamos hacerles daño".

