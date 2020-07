El Huesca, de vuelta

bilbao – Un Huesca pletórico venció con claridad y comodidad al Numancia (3-0, con dos goles de Rafa Mir y otro de Okazaki) y logra el ascenso a Primera División, un año después de perder la máxima categoría. El equipo altoaragonés, con una plantilla prácticamente renovada, incluido el entrenador al hacerse cargo Míchel Sánchez, ha estado en lo alto de la clasificación durante toda la temporada, y el objetivo de volver otra vez a Primera lo ha logrado en una campaña donde el equipo se hizo fuerte sobre todo en el Alcoraz, siendo el mejor equipo local de Segunda, aunque fuera de casa bajó mucho su rendimiento, cosechando muchas derrotas que no han sido obstáculo para conseguir el ascenso de categoría.

El Huesca, que estaba clasificado en cuarto lugar cuando se aplazó la competición a cinco puntos del segundo clasificado, que era el Real Zaragoza, ha recortado la desventaja a su eterno rival aragonés.

Para lograr el éxito deportivo el club oscense ha contado con un presupuesto de 33 millones de euros, el tercero mayor de la Segunda División, y con una de las mejores plantillas de jugadores de toda la categoría al poder hacer uso del dinero que otorga LaLiga a los equipos que descienden aunque en el caso del Huesca lo fraccionó para dos campañas.

En cambio, el otro equipo maño se queda con las ganas, al menos de momento. El Albacete salió de los puestos de descenso gracias a la mayor victoria de la temporada ante el Zaragoza (4-1), que dejó a los maños sin opciones de ascenso directo en la última jornada de liga.

Otro histórico, el Deportivo, está condenado al sufrimiento hasta la jornada final, el próximo lunes. El Mirandés sumo una última victoria esta temporada en el estadio de Anduva (1-0) ante un equipo coruñés que no estuvo al nivel que el partido requería y termina la jornada en puestos de descenso. El gol de falta de Merquelanz sirvió para que los de Andoni Iraola sumasen tres puntos más en su casillero particular aunque los resultados en otros encuentros no permitirán a los rojillos disputar finalmente el playoff de ascenso.

Sorprendente Fuenlabrada El Deportivo se jugará el descenso ante un duro rival, el Fuenlabrada, que ayer firmó su tercer triunfo consecutivo para llegar a la última jornada de la Liga SmartBank en puestos de promoción y dependiendo de sí mismo en Riazor, un sueño increíble en su primera experiencia en el fútbol profesional, que tiene en su mano tras vencer una final al Elche sacando máximo provecho a la pizarra.

Además, el Girona certificó su presencia en la fase de ascenso a Primera al imponerse al Cádiz por 2 a 1 con un doblete de Christian Stuani en uno de los platos fuertes de la antepenúltima jornada de la categoría de plata.

El cuadro catalán, aún invicto con Francisco, con el que ha sumado nueve puntos de 15 posibles, aprovechó la derrota del Zaragoza para situarse en la cuarta posición, empatado a puntos con el Almería; mientras que el Cádiz, que estrenó su condición de Primera, deberá esperar hasta la última jornada para intentar coronarse campeón de Segunda.