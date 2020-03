"Será como ha sido siempre"

barcelona – Después de caer en el Santiago Bernabéu (2-0) y perder el liderato en beneficio del Real Madrid, el Barça regresa al Camp Nou con la visita de la Real Sociedad, finalista de la Copa y una de la revelaciones de la temporada, que pondrá a prueba la capacidad de reacción del proyecto de Quique Setién. Sin embargo en la rueda de prensa previa a un partido importante la estrella ha sido Eder Sarabia, el ayudante del técnico cántabro sobre quien las cámaras de televisión pusieron el foco durante el Clásico reflejando lo que ya se sabía, que es un personaje demasiado pasional en un club tan expuesto al público como el azulgrana.

Quique Setién salió al paso de la polémica para cerrar el episodio de la imágenes con textos subtitulados en las que Sarabia criticaba a algunos jugadores. "Nosotros tenemos la obligación de guardar las formas porque hay muchos niños mirando y hay gente que entiende que la educación debe primar en la gente que salimos en los medios. Las formas hay que cuidarlas, el fondo siempre se ha producido. Unos un poco más, otros un poco menos. Lo importante son las formas, no el fondo. Ya no voy a volver a hablar de este tema", señaló, para añadir que Sarabia "será cómo ha sido siempre, lo único es que tiene que cambiar las formas".

Preguntado por si este episodio demuestra que el cuerpo técnico no tiene control sobre el vestuario, Setién fue tajante: "No sé en qué te basas en que no tenemos control sobre el vestuario. No tenemos ningún problema. Estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado, esto es una balsa de aceite".

Según el preparador azulgrana, los jugadores "están aceptando todo con una actitud extraordinaria" y subrayó que "tienen claro quién es el puesto de cada uno" en el equipo.

Optimismo ante todo A lo largo de la comparecencia, Setién envió un mensaje de optimismo, a pesar de la reciente derrota en el Bernabéu, donde destacó las "siete ocasiones de gol que generaron sus jugadores en un campo tan difícil". En este sentido, considera que el Barça, segundo a un punto del eterno rival, tiene las mismas opciones de conquistar el título liguero que el Real Madrid.

"Prefiero pensar en clave optimista y ser positivo que pensar que voy a perder. Yo siempre pienso en que voy a ganar. Luego hay tiempo para llorar después", agregó.

Al final se habló de la Real Sociedad, un equipo que calificó de "extraordinario". "Tiene grandes jugadores que están en un gran momento. Esperamos un partido comprometido y con dificultades. Pueden complicar a cualquiera", avisó.

A las bajas de Sergi Roberto, Luis Suárez, Ousmane Dembélé, se ha sumado la de Arthur Melo, con molestias en el tobillo derecho. De esta manera, el Barça afronta el encuentro con quince fichas del primer equipo, por lo que, además de Ansu Fati, Setién ha convocado a los también jugadores del filial Riqui Puig y Álex Collado.

La Real Sociedad afronta la contienda en el Camp Nou, donde no puntúa desde 1995, con la confianza por las nubes tras su excelente temporada y la clasificación para la final de Copa, con la ambición de alcanzar las plazas de Liga de Campeones.