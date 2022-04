Stephan van der Zwan: "La Itzulia nos generará tres millones de páginas vistas"

Son las diez y media de la mañana y Stephan van der Zwan trabaja ante el ordenador en su autocaravana, aparcada en la cuneta de una carretera vasca: visita Euskadi, obviamente, con motivo de la Itzulia, cubriéndola para Procyclingstats. Esta conocida web significa la mayor base de datos pública del ciclismo mundial, y un sitio de culto para cualquier aficionado que se precie. La presencia entre nosotros de este neerlandés de 54 años supone una oportunidad inigualable para saber más sobre "la biblia" del ciclismo. Así llaman muchos a su página.

Hábleme de los inicios.

—Arrancamos desde cero, prácticamente sin nada. Hacía poco que Bert, 19 años más joven que yo, había terminado sus estudios. Pero pude aportar un dinero que tenía ahorrado, para echar a andar. Y además, haber trabajado como periodista dentro del mundillo me permitía conservar varios contactos. La verdad es que enseguida encontramos clientes que pagaran por nuestros datos.

¿Qué clase de clientes?

—En la lista actual tenemos a seis o siete equipos del World Tour. A ver... (empieza a contar con los dedos mientras piensa y enumera) Jumbo Visma, DSM, Quick-Step, Bora, Lotto Soudal, Israel... Y ahora no recuerdo si hay más. No me gustaría olvidar a nadie.

¿Cuál es la demanda de datos de estos equipos?

—Pues depende. Algunos nos pagan para que los datos que procesamos de cada uno de sus ciclistas, resultados principalmente, figuren automáticamente en la web del propio equipo. Hay escuadras que utilizan nuestra información para captar talentos en el mercado. Y hay también conjuntos, el Jumbo Visma por ejemplo, para los que se ha desarrollado una aplicación que llevan en el coche y que no requiere de conexión a Internet. Funciona en lugares de escasa cobertura, puertos de montaña sobre todo, y hasta en ellos pueden consultar todo tipo de estadísticas durante una carrera.

¿Todo tipo?

—Imagínate que hay una escapada de seis corredores y que uno de ellos es de su equipo. En ese momento necesitan saberlo todo sobre los otros cinco ciclistas, para adaptar la táctica de carrera. ¿Interesa llegar al esprint? ¿Hay en la fuga escaladores para superar el puerto decisivo?

¿Trabajan solo para equipos?

—No. También lo hacemos para medios de comunicación que pagan por nuestros datos y clasificaciones. Y tenemos igualmente clientes que están abonados a nuestros servicios pero que no quieren figurar, ni aparecer en entrevistas como esta.

Yo me paso el día en 'Procyclingstats' y no pago nada por ello.

—Ya, pero si no eres socio suscriptor de la web verás aparecer anuncios en la página, ¿verdad? Esto también nos aporta ingresos, siempre en función de los datos de audiencia que vayamos obteniendo.

¿De cuántos usuarios hablamos?

—Para que la gente se haga una idea, te doy los datos del pasado domingo 3 de abril, la jornada del Tour de Flandes. Fue el quinto mejor día de la web en sus ocho años de historia, con 2,2 millones de páginas vistas. Nos visitaron 146.000 usuarios distintos, con una media de dos sesiones cada uno de ellos. A su vez, la media de páginas vistas en cada sesión fue de siete, con lo que obtienes el dato que te mencionaba ahora de los 2,2 millones.

¿Cuál es la trayectoria de estos números durante los últimos años?

—Creciente. Muy creciente. En lo que llevamos de 2022, hemos subido la audiencia en un 40% respecto al año pasado, por lo que calculo que la Itzulia nos aportará esta vez en torno a los tres millones de páginas consultadas sobre la carrera. En 2021 fueron 2,3 millones, lo cual ya supone una cifra notable. Estamos muy contentos con la evolución de la web, que al fin y al cabo es la que nos da de comer. Tenemos familias que alimentar (risas).

Me habla en primera persona de plural.

—Claro. En el artículo tienes que dejar muy claro que somos un equipo. Bert y yo fundamos la web en 2014. Avanzamos solos hasta 2020, y entonces se nos incorporó de forma definitiva una persona que ya nos ayudaba como estudiante desde un tiempo antes. El pasado noviembre recibimos a un cuarto empleado, al que hemos fichado de una compañía de datos. Y también contamos con una quinta persona que tiene un contrato de cero horas y que cobra por trabajo realizado. Finalmente, existen otros dos o tres colaboradores que nos cubren algunas labores breves.

Breves o no, explíqueme qué labores requiere la página.

—Si eres visitante habitual, ya lo podrás intuir. Insertar clasificaciones, preparar seguimientos en vivo, introducir listas de participantes... Y marketing, por supuesto. Es lo que estoy haciendo ahora mismo aquí, hablando contigo. Y es lo que hago siguiendo las competiciones a pie de carretera.