Andrei Tchmil no irá a la guerra de Ucrania, al contrario de lo que trasladó Johan Museeuw en una llamada que hizo pública días atrás a través de las redes sociales. Según el ciclista belga Tchmil le comentó en esa conversación teleónica que acudiría al frente después de poner a salvo a su familia. Este periódico se hizo eco de la conversación de ambos y ofreció veracidad al relato de Museeuw. "Yo mismo me quedaré aquí, voy a pelear. Sólo quería escucharte, Johan. No sé si voy a estar mañana o pasado mañana, eso espero, pero te doy un beso muy grande", aseguró el belga que le dijo Tchmil.

Sucede que la versión entre ambos no cuadra. Después del impacto causado por las declaraciones de Museeuw, Tchmil desmintió a través de L'Equipe que vaya a combatir contra los rusos y achacó las palabras de su amigo Museeuw a problemas idiomáticos del belga durante la conversación que los dos mantuvieron. Al parecer, Museeuw malinterpretó las palabras en italiano de Tchmil.



"YO NUNCA DIJE ESO", AFIRMA TCHMIL

"Es una historia loca. El otro día tuve a Johan Museeuw por teléfono, le conté sobre la difícil situación de la región. Yo nunca dije eso. Johan tiene problemas para entender lo que le dije en italiano, soy una persona pacífica y siempre creo en una solución pacífica a este conflicto" afirmó Tchmil al rotativo galo.

El exciclista moldavo, nacido en la Unión Soviética y campeón de tres Monumentos, entre ellos la París-Roubaix de 1994, reconoció que los dos estuvieron charlando de la invasión rusa de Ucrania y de la dramática situación en la que ha derivado la guerra, pero que en ningún momento le trasladó la idea que iría al frente para luchar con las armas.

De hecho, al contrario de lo publicado, Tchmil no reside en Ucrania. Es ciudadano moldavo si bien posee varias nacionalidades, entre ellas la ucraniana, la belga y la rusa. "Obviamente me afecta personalmente porque tengo parientes, familiares y amigos en Ucrania pero también en Rusia. Al contrario de lo que veo en las redes sociales, no soy ucraniano y no vivo en Ucrania", matizó el Tchmil, que subrayó que "soy moldavo y vivo en Chisinau la capital".