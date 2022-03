Un adiós del GDKO Ibaizabal a la Liga Femenina-2 que quiere ser un hasta luego

El GDKO Ibaizabal firmó este fin de semana su descenso de la Liga Femenina-2 tras un año de infortunios

LA lucha del GDKO Ibaizabal por salvarse era más una cuestión de corazón que de cabeza en las últimas jornadas. Las jugadoras del conjunto galdakoztarra prometieron guerra hasta que las matemáticas dijeran lo contrario, pero era necesaria una carambola, casi un milagro, y en una temporada marcada por la mala suerte esta iba a ser esquiva hasta el último momento. La derrota del pasado fin de semana confirmó la perdida de categoría del equipo de Galdakao. Lesiones de larga duración, problemas con los fichajes escogidos para reforzar el equipo, demasiadas cruces en los finales de infarto... todo lo que podía salir mal salió mal y un histórico de la Liga Femenina-2, uno de los referentes del baloncesto vizcaino, se despidió de la categoría. Sin embargo, desde el club no quieren que eso sea un adiós definitivo. La idea es clara, con la base como pilar de su nuevo proyecto, quieren resurgir y volver a las competiciones estatales de primer nivel.

El GDKO Ibaizabal necesitaba ganar todos los partidos y que luego la suerte le sonriera con los resultados de sus rivales. El miércoles ante el Ausarta Barakaldo consiguió algo de esperanza con la victoria, pero el sábado, el segundo clasificado, el Vega Lagunera Adareva de Tenerife, firmó su sentencia. "Cuando acabó el partido fue triste. Han dado todo lo que tenían tanto ellas como el cuerpo técnico y al final del partido estaban bastante tocadas", reconoce Gorka Paternina, presidente del club. El encuentro ante las tinerfeñas fue una historia muy conocida para las galdakoztarras. Pelea durante cuarenta minutos e incluso ventajas en los minutos finales, pero una vez más errores en las últimas decisiones y otro triunfo que se escapaba. "Hemos tenido unas cuantas derrotas en los últimos minutos y hubieran podido cambiar mucho las cosas. El otro día, contra el segundo, estuvimos a falta de dos minutos siete arriba. La presión al final también forma parte de esto y se te va el partido. Aunque está claro que han luchado hasta el último día", añade el presidente.

Aunque no solo los finales apretados han sido el motivo del descenso del equipo vizcaino. Los problemas comenzaron ya desde los primeros meses con varios fichajes que no llegaron a fructificar y luego ocurrió la desgraciada lesión de Tamara Montero, llamada a ser la referencia del equipo y que ha estado en el dique seco prácticamente todo el curso. Todo ello con un presupuesto limitado que ha influido también en aspecto ajenos a la confección de la plantilla. "Es un poco todo, los partidos que se nos escaparon, la lesión de Tamara, que era una jugadora básica en el equipo, fue un golpe duro y los viajes tampoco han ayudado nada. Nos hemos tenido que meter viajes agotadores. No solo a las islas, también a Galicia, que debido a nuestro presupuesto hemos tenido que hacer en furgoneta. Hemos ido en unos medios que no son los más cómodos y muchos viajes hemos hecho ida y vuelta en el día. Eso no ayuda", cuenta Paternina.

Pero no todo fue negativo en este curso. Ante tantas adversidades la reacción era algo necesario. Varias jugadoras tenían que dar un paso adelante y fueron las de casa las que cogieron el timón del equipo y lucharon hasta el último segundo. El bloque principal del GDKO Ibaizabal estuvo compuesto por jugadoras vizcainas, algunas de ellas todavía en edad junior, y demostraron que tienen capacidad para competir de tú a tú contra cualquier rival. "Queríamos que se viera que en Bizkaia hay jugadoras para estar en Liga Femenina-2. Muchas jugadoras jóvenes han dado un paso adelante y las veteranas han ayudado enseñando el camino de pelear hasta el final", analiza Paternina.

El descenso es un palo para el club, pero también una oportunidad para volver a afianzarse desde abajo. Reiniciar todo para tratar de regresar con más fuerza aún. "Nunca viene bien descender, pero a nivel institucional nos va a venir bien para empezar a hacer las cosas otra vez desde abajo y poder cuidar bien la cantera. No se nos tiene que ir de la cabeza que este es un pueblo de treinta mil habitantes y estamos aquí para el deporte del pueblo", apunta Paternina. En la hoja de ruta del GDKO Ibaizabal, la cantera apunta a ser una de sus fortalezas. Ese trabajo hecho desde la base para sacar jugadoras y soñar con regresar algún día. "Lo que queremos es dar un cambio y volver a hacer las cosas bien. Intentar impulsar el club con la gente de aquí y dedicar nuestros esfuerzos a la gente del pueblo y de Bizkaia", añade el presidente. Nuevos retos antes de iniciar un nuevo capítulo en la historia del club.

