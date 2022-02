El Lointek vuelve a Maloste para sellar la Copa

El Lointek Gernika Bizkaia vuelve a jugar en Maloste, lo cual ya es una noticia después de mes y medio sin hacerlo, en concreto desde el duelo europeo ante el Mersin. El equipo de Mario López recibe al ascendido Leganés en un partido que, además, tiene el valor añadido de que la victoría daría el pase a la Copa. Habría, incluso, la posibilidad de ser cabeza de serie, pero eso estará en juego en el duelo directo ante el Cadi La Seu de la semana que viene. Los otros siete equipos (Avenida, Valencia, Girona, Cadi La Seu, Zaragoza, Estudiantes y IDK Euskotren) ya tienen el billete para Valencia.

El conjunto que ahora dirige el exseleccionador español Evaristo Pérez no atraviesa una buena racha de resultados y además llega con muchas bajas por cuestiones burocráticas y salidas de jugadoras, pero en el Lointek Gernika no quieren confianzas porque no se olvida de que el último duelo en casa de la Liga Femenina acabó en una derrota ante el Bembibre, otro equipo de la parte baja. Las madrileñas le pusieron las cosas difíciles el pasado sábado al Araski gracias al trabajo de la eslovaca Tereza Palenikova, la estadounidense Imani Tate y la haitiana Vionise Pierre-Louis, que no podrá jugar hoy. Maria Jespersen, Marta Hermida, Cecilia Muhate o Alyna Hartmann completan el bloque principal de un equipo con mucha dinamita en el perímetro.

El conjunto foral debería imponer hoy su superioridad en el juego interior, aunque probablemente el Leganés buscará cerrar su zona y eso obligará al Lointek Gernika a encontrar una buena circulacion de balon y acierto en el tiro exterior, sobre todo en jugadoras como Angie Bjorklund y Melisa Brcaninovic, que han regresado del parón con la puntería desviada. De ahí el 1 de 10 global en triples ante el Promete. En cambio, Lashann Higgs dio un paso adelante el domingo en Logroño y surgió como una buena opción para generar juego con su verticalidad y abrir el abanico de posibillidades ofensivas del equipo gernikarra.