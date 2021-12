Paula Ginzo: "Va a ser otra batalla que hay que llevar a nuestro terreno"

Paula Ginzo volverá a tener hoy una dura batalla en la zona contra las poderosas pívots del Flammes Carolo. La jugadora gallega, que acudió con la selección española a las últimas semanas, va sumando experiencia y aportación a un equipo que necesitará del esfuerzo de todas sus jugadoras para sacar adelante un compromiso complicado con el apoyo de Maloste, "que para nosotras es muy importante".

¿Cómo están los ánimos en el Lointek Gernika para el partido de hoy?

—Vamos a muerte porque sabemos que el partido es muy importante para el club y para todas. Estamos muy concentradas, concienciadas y motivadas por lo que supone ganar.

Tras la derrota en casa ante la Virtus, llegó el parón de selecciones y había cierta preocupación. Pero el equipo ha reaccionado muy bien con tres victorias seguidas en la Liga Femenina.

—Sí, pero a veces se olvida que esto es deporte y que puede haber rachas buenas y malas. Hay que tener siempre los pies en el suelo y pensar que ni lo malo es tan malo a veces como parece ni lo bueno es tan bueno.

Los últimos triunfos, sobre todo el del sábado ante el Araski, habrán dado mucha confianza al grupo.

—Yo creo que nunca la hemos perdido, aunque cada una lo llevará de una manera. El parón nos hizo volver con más ganas y cada vez que salimos a la cancha lo hacemos con la mentalidad de ganar. Solo que a veces te sale un buen partido y otras, no tanto. Pero nuestra idea siempre es la misma.

Con las victorias en liga, se han acercado mucho al objetivo de la Copa y hoy pueden lograr el primero de la temporada en un duelo a cara de perro.

—Sí, para la Copa aún hay que lograr alguna victoria más y tenemos partidos para conseguirlas, aunque la igualdad es grande. Igual llegar a ser cabeza de serie es más complicado, pero lo vamos a intentar. Y lo de hoy está claro que es ganar o ganar para ser segundas de grupo, que es importante para los cruces. Igual podríamos pasar como terceras, pero no queremos pensar más que en ganar.

En la Eurocup el Lointek Gernika ha sufrido todo lo que se esperaba cuando se conoció el grupo.

—Sí, y da un poco de rabia porque habiendo sido cabezas de serie nos han tocado tres equipos muy duros. Da rabia ver que hay partidos que se están resolviendo por 50 o 60 puntos y para nosotras cada partido está siendo una batalla. Sabíamos que iba a ser así, pero supongo que nuestros rivales estarán igual y pensarán que el Lointek Gernika no ha sido fácil para ninguno. Ahora queda dar el último paso y a ver si sale cara.

El Flammes Carolo ha mejorado desde que se enfrentaron con ellas en octubre. Van líderes en Francia y han recuperado jugadoras.

—Es un equipo muy duro, aunque allí nos salió un muy buen partido. Pero tienen jugadoras de calidad y muy físicas, como todos los equipos franceses. Tenemos que jugar un partido más táctico, llevarlo a nuestro terreno, porque físicamente pueden estar un punto por encima. Ellas han mejorado, pero también nosotras hemos crecido como grupo y nuestra mentalidad se ha reforzado para afrontar el partido.

¿Las bajas en la Eurocup también han podido pasarles factura en algunos partidos?

—Puede ser, pero tenemos que jugar con ello, es algo con lo que ya contábamos. Tenemos las piezas que tenemos y con ellas hay que tratar de jugar el mejor partido posible. Las lesiones o las bajas pueden afectar a todo el mundo y no van a ser una excusa.

Si hay que jugar una final, como es el partido de hoy, nada mejor que hacerlo en Maloste, aunque de momento en la Eurocup no hayan ganado en casa.

—Está claro. Si ya normalmente nos sentimos fuertes y unidas, jugar en Maloste nos puede poner un punto por encima. Para nosotras, la afición es muy importante, jugar en nuestro campo y nuestras canastas nos debe ayudar. Aunque no por eso va a ser el partido más fácil. En lo emocional, va a ser muy bueno, pero al final hay que plantear muy bien el partido y ganará el que mejor juegue.

¿Hoy qué puede ser más importante, estar acertadas en ataque o lograr parar al Flammes Carolo?

—Pues un poco de todo. No debemos entrar en su juego físico, hay que tratar de ser más inteligentes que ellas. Sabemos quiénes son sus jugadoras importantes y si tácticamente podemos controlarlas, tendremos mucho ganado.

Para usted no hubo descanso en las ventanas, pero el otro día se la vio con mucha confianza. Hizo un gran partido ante el Araski. ¿Puede que esté en el mejor momento desde que está en Gernika?

—Bueno, no lo sé, tampoco me preocupa. Estoy contenta por haber hecho un buen partido ante el Araski, pero mucho más porque el equipo logró ganar con un gran trabajo colectivo. Ganar un derbi siempre es muy valioso y esta victoria nos puede dar mucho impulso para el partido de hoy. Yo estoy contenta por poder ayudar al equipo a seguir sumando, pero si yo no estoy bien o en un buen momento siempre habrá otra compañera que lo compense. Realmente, eso es lo importante.

¿Se hace difícil cambiar el chip cuando en dos semanas pasa de la liga a la Eurocup, luego a la selección española con distintos rivales y compañeras? ¿O al final es a lo que aspira cualquiera jugadora?

—Sí, por supuesto, bienvenido sea el no poder descansar durante muchos años más si es por ir con la selección. Normalmente, este parón viene bien para recargar las pilas, pero al ir con la selección también lo haces de otra manera ya que cambias de ambiente, de compañeras y de entrenadores, haces rutinas distintas que también te hacen cargarte de energía.

Ahora que se abre una nueva época en la selección española, es importante estar entre las primeras escogidas por Miguel Méndez.

—Sí, para mi es un orgullo, aunque nunca lo tengo como objetivo prioritario. Para mí lo más importante es mi equipo porque es lo que me da de comer. Si como consecuencia de hacerlo bien, de ganar partidos con el Lointek Gernika llega la llamada de la selección, es lo más grande que te puede pasar. Soy consciente de que será difícil estar entre las doce cuando lleguen los campeonatos, pero yo voy a seguir trabajando duro por mi equipo y por si llega el premio de la selección.

Casi perfecto. El Lointek Gernika debe ganar hoy al Flammes Carolo en Maloste (20.00 horas) para superar la fase de grupos de la Eurocup. Una derrota obligaría a mirar otros resultados, aunque también habría opciones de avanzar como uno de los mejores terceros. En este sentido, las galas lo tienen mejor por su buen average general. El equipo de Mario López ganó en las Ardenas hace un mes, pero el Flammes cuenta ya con Gajic y Coffey "y eso les da dos rotaciones más de calidad y la posibilidad de abrir el campo y generar mejores situaciones en ataque". Por eso, el técnico gernikarra apunta que su equipo tiene que hacer "40 minutos casi perfectos. Ellas tienen muy buenas jugadoras en todos los puestos y debemos estar muy sólidas". El Lointek Gernika aún no ha ganado en casa en la Eurocup, pero hoy tiene que ser diferente: "Necesitamos el apoyo del público no solo como meros espectadores, sino estando muy encima. Esperemos que Maloste esté a reventar y ayude al equipo en los momentos bajos".

