LeBron James, expulsado por dar un codazo a un rival

No fue la mejor noche de juego e imagen para el alero LeBron James que fue expulsado en el tercer periodo del partido que su equipo de Los Angeles Lakers al final ganaron de visitantes con remontada por 116-121 ante los Detroit Pistons.



James fue expulsado al inicio del tercer cuarto después de golpear en la cara al pívot Isaiah Stewart, de los Pistons, que como consecuencia sufrió un corte y terminó con el rostro ensangrentado.





ISAIAH STEWART WANTS LEBRON pic.twitter.com/gw6u84Pqr6

Whoever made this deserves an emmy ?????? #lebron #KneeCirclesPodcast pic.twitter.com/32NTYuqAcy