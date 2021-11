Final de locura que salió cruz para el Lointek Gernika

Zaragoza 58

Lointek Gernika 57

CASADEMONT ZARAGOZA: Cruz (4), Calhun (14), Delaere (12), Gimeno (12), Hempe (2) –cinco inicial–, Brahima (5), González (3), Bettencourt (0) y Kostourkova (6).

LOINTEK GERNIKA: Ariztimuño (0), Buch (7), Bjorklund (10), Roundtree (8), Moore (3) –cinco inicial–, Silva (9), Arrojo (4), Ginzo (4) y Brcaninovic (12).

Parciales: 13-10, 27-30 (descanso), 40-47 y 58-57.

Árbitro: Mas, Baena y Sastre. Eliminaron a Brcaninovic, del Lointek Gernika.

Incidencias: Media entrada en el Príncipe Felipe.

En la Liga Femenina no se puede perdonar. El Lointek Gernika no aprovechó su oportunidad y lo terminó pagando. Las gernikarras llevaron la iniciativa durante gran parte del choque ante el Casademont Zaragoza. Sin embargo, faltó el golpe definitivo, ese parcial clave para romper el partido y vivir un desenlace plácido. Los malos porcentajes de tiro y algunos errores claros en defensa no lo permitieron, lo que llevó el partido a un cara o cruz. Fue una vida extra para el conjunto aragonés, que se agarró con firmeza a esa pequeña opción para ganar el encuentro en un final de locura decidido con un tiro muy forzado de Vega Gimeno que sirvió para colocar el 58-57 final.

El partido de ayer domingo no fue el más brillante de estos dos equipos. Fue un choque muy marcado por los bajos porcentajes de tiro en ambos bandos. Desde el primer minuto las canastas costaron mucho en llegar y las diferencias eran mínimas debido al bajo ritmo anotador. Solo en el segundo cuarto, con Brcaninovic tremendamente acertada, se rompió esa tendencia a favor del Lointek Gernika. El conjunto vizcaino empezó a sumar con algo más de fluidez y eso le permitió marcharse ligeramente. Pero el Casademont Zaragoza reaccionó y se agarró al partido. Así, con una canasta sobre la bocina de Vega Gimeno, el duelo se fue al descanso con un marcador de 27-30.

En la segunda parte el Lointek Gernika volvió a intentar despegarse en el marcador. Pero no consiguió mantener el ritmo ni en el aspecto anotador ni en defensa. Cada pequeño parcial fue respondido por uno del Casademont Zaragoza y varios errores impidieron que las forales consiguieran una renta importante. Con el inicio del cuarto periodo, el encuentro comenzó a embarrarse aún más y los colegiados cogieron un protagonismo extra que provocó que hubiera muchos parones en el partido, cortando aún más el dinamismo del partido.

Los dos equipos guardaron lo mejor para el final. Los problemas para anotar desaparecieron en los minutos finales y todo lo que había quedado guardado en los minutos anteriores, apareció con fuerza en el desenlace. Fue un final decidido por detalles y que se vivió a un ritmo frenético. Calhoun puso el 54 iguales en el marcador y en la siguiente jugada Buch cometió pasos, lo que permitió a Delare dar la ventaja a las aragonesas con una entrada. Silva respondió con un triple tras un despiste defensivo de la defensa maña (56-57). Las gernikarras llegaron a los últimos catorce segundos con ventaja. Sin embargo, no consiguieron hacer una defensa eficaz en la jugada final y Vega Gimeno, con un tiro forzado y de mucho mérito, evitó que la victoria se marchara del Príncipe Felipe.