Reencuentro con el público con victoria para el Lointek Gernika

Lointek Gernika 71

SPAR Gran Canaria 61

LOINTEK GERNIKA: Silva (2), Bjorklund (24), Arrojo (7), Ginzo (4), Moore (18) –cinco inicial–, Alberdi (0), Brcaninovic (6), Roundtree (4), Ariztimuño (4), Buch (2).

SPAR GRAN CANARIA: Caldwell (19), Nesbitt (12), Hartmann (16), Millán (0), Giomi (9) –cinco inicial–, Pérez (0), Mongomo (0), Mestdagh (3) y Brito (2).

Parciales: 16-14, 35-29 (descanso), 49-46 y 71-61.

Árbitros: Olivares, Hurtado y Areste. Sin eliminadas.

Incidencias: Buena entrada en el Polideportivo Maloste.

El partido de ayer sábado del Lointek Gernika no era un estreno de curso al uso. Era algo más. A la ilusión de los comienzos se le unió la vuelta de la gente a las gradas de Maloste. La afición por fin pudo ver a su equipo en la cancha tras casi un año de ausencia. El silencio de la temporada pasada quedó al fin sustituido por numerosos ánimos que no pararon de sonar y ese reencuentro tuvo además el mejor de los resultados finales, con el conjunto vizcaino venciendo por 71-61 al Spar Gran Canaria. La noticia estuvo alrededor del terreno de juego. Fue lo que más brillo ya que el partido no será recordado como uno de los más apasionantes vividos en el feudo gernikarra. Ambos equipos cometieron varias imprecisiones y el ritmo no fue el más alto, algo lógico teniendo en cuenta el momento de la temporada, pero el Lointek Gernika supo hacer su trabajo, jugar sus armas con acierto y cerrar el primer partido del año con victoria.

El Lointek Gernika llevó la iniciativa en el marcador prácticamente desde el inicio y finalmente consiguió cerrar el partido con una decena de puntos a su favor. Sin embargo, no llegó a disfrutar. Su juego no tuvo continuidad y en ciertas fases las gernikarras se mostraron espesas. La anarquía del Spar Gran Canaria, con Nesbitt monopolizando su ofensiva y penetrando una y otra vez, complicó durante varias fases a las vizcainas. Ante esa situación las de Mario López se agarraron en la solidez de su bloque. Sin grandes referentes, pero con muchas jugadoras capaces de hacer daño, el Lointek Gernika supo madurar el partido y castigar los errores de su rival. A tirones, aunque siempre acertadas en los momentos más ajustados, las locales fueron capaces de mantener la calma cuando las canarias apretaron en el marcador y llevarse el partido endosando parciales importante en situaciones clave.





Tinara Moore entra a canasta. Foto: Oskar M. Bernal

El inicio fue propio de los comienzos de temporada. El aro se cerró para los dos equipos y durante mucho tiempo el empate a dos se mantuvo fijo en el marcador. El Gran Canaria trató de sumar puntos a base de destellos de calidad individual, mientras las gernikarras trataron de elaborar más sus jugadas. Ni una ni otra opción dieron soluciones en los primeros minutos. Aunque poco a poco, el acierto llegó a los dos equipos y en el segundo cuarto empezaron a verse pinceladas de lo que puede ofrecer cada uno de los equipos. Con el juego más controlado y con una defensa de mucho mérito, las vizcainas dieron un paso adelante con un marcador favorable de 35-29. Aunque al Lointek Gernika le faltó rematar y las visitantes no pararon de meterse en el partido una y otra vez con los triples como mejor arma. Sin embargo, el Gran Canaria nunca fue capaz de culminar su remontada y el público local se marchó de Maloste con el buen sabor de la victoria.