Ane Olaeta, el timón de los California Baptist Lancers, un equipo invicto

las California Baptist Lancers han hecho historia al firmar una temporada regular perfecta. 22 victoria y ninguna derrota para convertirse en las campeonas de la Western Athletic Conference de la primera división de la NCAA. Una racha que quiere prolongar en el campeonato de la conferencia, que se disputa a partir de este viernes en Las Vegas y en el WNIT, torneo al que acuden ya que se han quedado fuera de la fase final de la NCAA por llevar pocos años en su primera división. En este equipo que todavía no conoce la derrota, Ane Olaeta (Gernika, 1999) tiene un papel fundamental. Es el timón del equipo. La base vizcaina marca los tiempos de esta plantilla que juega a gran velocidad y no para de sumar triunfos. Éxito colectivo premiado con un éxito individual. La gernikarra ha sido nombrada como mejor jugadora de la WAC y es la máxima asistente de toda la NCAA.

Olaeta resta importancia a estos buenos méritos y reconoce que en gran parte se deben al buen funcionamiento del colectivo: "Mis compañeras hacen que sean buenas las asistencias porque meten todo. No es difícil dar asistencias en este equipo porque hay muy buenas tiradoras". La gernikarra pone siempre por delante el equipo a su lucimiento individual y por ello da más importancia a las victorias conseguidas que al premio de mejor jugadora de la WAC. "Obviamente está genial y estoy agradecida, pero no era mi mayor objetivo este año. Mi meta era ganar la WAC con mi equipo. El objetivo es ganar partidos y el campeonato", afirma.

Ganar y volver a ganar. Es la dinámica en la que viven las Lancers. Los triunfos no paran de sucederse y llegan henchidas de moral a los últimos torneos tras una fase regular inmaculada. "Esta temporada está siendo genial. La verdad es que no nos esperábamos que íbamos a llegar tan lejos este año y que no perderíamos ningún partido. No estaba entre nuestros objetivos, pero una vez llegadas hasta aquí, queremos seguir ganando", apunta Olaeta. Las californianas jugarán este vierrnes las semifinales del campeonato de la WAC ante la universidad de Nuevo México y en caso de vencer se enfrentarán en la final de mañana al ganador del duelo entre Utah Valley y Grand Canyon.

MIRADA AL FUTURO



Olaeta vive actualmente su cuarto año en la universidad norteamericana y este curso terminará el ciclo. Su intención es continuar con el baloncesto, pero su futuro, pese a estar cercano, todavía es incierto. "No quiero pensar en ello porque quiero estar centrada en los partidos que tengo ahora. Sí que quiero seguir jugando, pero no sé dónde estaré el siguiente año", reconoce. Lo que sí que está claro es que en su regreso se verá una jugadora muy diferente a aquella que debutó con solo 16 años en Liga Femenina vistiendo la camiseta del Gernika. "Creo que he crecido como jugadora, pero por supuesto que tengo que mejorar muchas cosas. El nivel de allí, comparando con el de aquí, seguro que es mucho mejor. Aunque solo quiero seguir jugando y disfrutar de lo que estoy haciendo", comenta la base de las Lancers.

Pero la experiencia estadounidense no solo ha aportado a Olaeta un crecimiento como jugadora de baloncesto. Estos cuatro años le han hecho crecer como persona, además de servirle para progresar en sus estudios y perfeccionar el idioma. "Ahora mismo el inglés está perfecto, pero el primer año sí que me costó. Quiero ser andereño y estoy haciendo una carrera que me convalide para eso. Fuera del baloncesto estoy muy feliz con las amigas y con todo lo demás", apunta. Por todo esto, la gernikarra está satisfecha de la decisión tomada en su día y recomienda dar el paso a los que tengan la misma oportunidad que ella tuvo hace cuatro años: "Si quieren soñar a lo grande que vengan a Estados Unidos. Es una experiencia genial. No solo aprendes otra cultura, también muchas cosas sobre ti mismo". Lecciones aprendidas dentro y fuera de la cancha que sirven para que Olaeta haya crecido como persona y como jugadora, convirtiéndose en uno de los nombres destacados de un equipo invicto.

"No nos esperábamos que íbamos a llegar tan lejos este año y que no perderíamos ningún partido"