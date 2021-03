Naiara Díez no estará en la Copa con el Lointek Gernika

La baja más sensible del Lointek Gernika en la Copa será la de Naiara Díez. La capitana no estará en Valencia porque ya ha empezado a encaminar su futuro hacia un horizonte laboral fuera del deporte y no puede seguir con normalidad en la dinámica de entrenamientos del equipo en el que lleva ocho temporadas, una en la Liga Femenina-2 y las otras siete en la máxima categoría. De todas formas, el club confía en que la jugadora altsasuarra, que ya ha cumplido 34 años, pueda seguir ayudando a sus compañeras de alguna manera hasta final de la que va a ser su última temporada en activo.

Díez había tenido un rol más secundario que en anteriores campañas y hasta ahora ha disputado quince partidos de liga con seis minutos de media en cancha. También participó en los dos choques de la Supercopa y en uno de la primera burbuja de la Eurocup. Su capacidad de liderazgo y su competitividad va a ser difícil de sustituir en el vestuario de Maloste, aunque hay varias jugadoras capaces de hacerlo.

el tenerife, sin taylor

Por su parte, el Clarinos Tenerife acudirá a la Copa sin Asia Taylor, uno de sus principales referentes en ataque que promediaba hasta ahora 15,1 puntos, 5,5 rebotes y 1,2 asistencias. La estadounidense ha regresado a su país por motivos personales. "Un familiar suyo está pasando un grave problema de salud y ha sido la jugadora la que ha pedido salir. Primero la familia y las personas antes que el baloncesto, aunque sea muy complicado para nosotros, que lo es", comentó Claudio García, técnico del conjunto canario.