Medvedev da a Rusia su tercera Copa Davis

El equipo ruso de Copa Davis se proclamó campeón de su tercera 'Ensaladera' gracias a las victorias este domingo de Daniil Medvedev y Andrey Rublev sobre Marin Cilic (7-6(7), 6-2) y Borna Gojo (6-4, 7-6(5), en el desenlace de las Finales 2021 en el Madrid Arena.

El número dos del mundo certificó el título ruso, que no levantaban el Mundial de tenis desde 2006. Croacia, que dio la vuelta a la debacle de 2019 también en Madrid cuando defendía título, quedó contra las cuerdas tras el primer punto y Cilic no pudo con el campeón del US Open.

Consciente del peligro que suponía llegar al dobles, donde amenazaban Nikola Mektic y Mate Pavic, Medvedev apretó los dientes para tratar de poner el 2-0. Los dos contendientes desperdiciaron dos ocasiones de 'break' en un primer parcial que tuvo que resolverse en el 'tie-break', donde el ruso necesitó tres pelotas de set.

Cargado de moral, el número dos del mundo encontró más facilidades en la segunda manga. Un quiebre en el cuarto juego allanó el camino, y otro en el octavo le permitió adjudicarse la contienda y la tercera 'Ensaladera' para su país (2002, 2006 y 2021).

El primer punto lo batalló la revelación Borna Gojo, pero Rublev terminó con la resistencia del joven croata sin dejar resquicio con su saque. El número cinco del mundo no se enfrentó a ninguna bola de 'break', mientras que Gojo tuvo que sudar en más de una ocasión.

Rublev, que ya fue letal hace dos años en Madrid, dejó a Rusia a una victoria de su tercer 'Ensaladera' tras una hora y media.

Sus ataques al resto dieron fruto en el séptimo juego, donde logró el 'break' que rozó tanto en el primer juego de la final como en el tercero. Con la mínima renta, Rublev se apuntó la manga y siguió con la misma intensidad en el segundo acto. Gojo aguantó hasta llegar a una muerte súbita también dominada por el ruso.