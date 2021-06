Jon Rahm hace historia al proclamarse ganador del US Open

El golfista español Jon Rahm se proclamó este domingo campeón del US Open, tercer 'Grand Slam' de la temporada, su primer 'major' e histórico como primer Abierto de Estados Unidos para el golf estatal, en un final pletórico ante el sudafricano Louis Oosthuizen en el recorrido de Torrey Pines (San Diego).





What. A. Finish.



Jon Rahm closed birdie-birdie on 17 and 18 and earned himself the 2021 U.S. Open title and the @Lexus Performance of the Day. pic.twitter.com/9dsRu7zwwf