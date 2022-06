Metallica no actuará esta noche, 29 de junio, en el festival suizo Frauenfland Rock tal y como estaba anunciado, ya que, según ha anunciado el grupo en sus redes sociales, "una persona de la familia Metallica" ha dado positivo en covid.





It is with a very heavy heart that we are announcing that we will not be appearing at Frauenfeld Rocks in Switzerland today... pic.twitter.com/sUKILh5rzW