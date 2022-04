Los legendarios Jethro Tull actuarán en Bilbao en otoño

Los legendarios Jethro Tull, que siguen liderados más de medio siglo después de su formación por el cantante y flautista Ian Anderson, actuarán en Euskadi el otoño, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el marco de la presentación mundial de su nuevo disco, The zealot gene, el primero que publican en dos décadas. Euskalduna Jauregia acogerá el recital el 22 de octubre y las entradas están ya a la venta a partir de 45 euros.

Jethro Tull se formó a finales de la década de los años 60 en Inglaterra y fue uno de los grupos más vendedores de los años 70, donde representaron el rock progresivo de la época junto a otras bandas como Genesis, ELP, Yes o Pink Floyd. El grupo repasará en Bilbao sus grandes éxitos, entre los que destacan clásicos del rock como Aqualung, Thick as a brick o Living in the past, así como las canciones incluidas en su último disco, editado recientemente.

'The zealot gene' es el título de este nuevo álbum de Jethro Tull, el primero del grupo en las dos últimas décadas y en el que canciones como Jacob´s tales, The fisherman of Ephesus o Mine is the mountain se muestran fieles a la sonoridad, el estilo y las señas de identidad más características que han dado al grupo su personalidad, un híbrido de rock, sonidos progresivos y música folk. Desde Euskalduna se adelanta que la puesta en escena del grupo "combina un impactante diseño de luces con una gran pantalla de video que ejerce de hilo conductor del concierto".



YA A LA VENTA



La portada de The zealot gene evidencia, con un gran retrato personal de su rostro, quién es Jethro Tull en 2022: Ian Anderson. Increíblemente joven a pesar de su edad, ya que cumplirá 75 años en agosto, al flautista y vocalista ya no le acompaña su lugarteniente de siempre, el guitarrista Martin Barre.

Junto a Anderson, que además de vocalista toca la flauta, el bouzouki, la mandolina y la armónica, estarán el guitarrista Joe Parrish; el batería Scott Hammond; el bajista David Goodier y el pianista, acordeonista, teclista y responsable de los arreglos John O´Hara.