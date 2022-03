Bob Dylan anuncia su primer libro en 18 años, 'The Philosophy of Modern Song'

El cantautor estadounidense Bob Dylan anunció este martes la publicación de "The Philosophy of Modern Song", que agrupa más de 60 ensayos y que supone el primer libro que publica el artista en 18 años.

La obra, que saldrá a la venta el próximo 8 de noviembre, lleva creándose más de una década, ya que Dylan comenzó a escribirlo en 2010, según concretó la editorial encargada de su publicación, Simon & Schuster.

Los ensayos analizan en profundidad las obras de otros cantautores, como Stephen Foster, Elvis Costello, Nina Simone o Hank Williams, apunta el comunicado de prensa de la editorial.

"La publicación del brillante caleidoscopio de trabajo de Bob Dylan va a ser una celebración internacional de canciones de los mejores artistas de nuestro tiempo", dijo el presidente y consejero delegado de Simon & Schuster, Jonathan Karp.

"Este libro sólo podía haber sido escrito por Bob Dylan. Su voz única y su trabajo expresan su profunda apreciación y entendimiento de las canciones, las personas que les dan vida, y lo que las canciones significan para todos nosotros", agregó.

Aunque los escritos del premio Nobel de Literatura hablan de música, "en realidad son meditaciones y reflexiones sobre la condición humana", concreta el comunicado.

Se trata del primer libro que publica el responsable de "Blowin' in the Wind" desde 2004, cuando publicó la primera parte de su biografía, "Chronicles Volume One".